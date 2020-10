Full rulle på Sandripheia

Gjengen fra Øvrebø IL har gitt privatlaget Holmenkollen Biathlon god pes på treningssamlingen denne uka.

Skiskyttere fra Holmenkollen Biathlon bak og skiskyttere fra Øvrebø IL foran har denne uka trent på den flotte banen på Sandripheia Fritidspark. Bak fra venstre: Karsten Martinussen, Ingela Anderson, Jenny Fellman, Bendik Winsvold, Vilde Skotland, Martin Femsteinevik, Ragnhild Femsteinevik og Dag Sander Bjørndalen. Foran fra venstre: Emma Aurebekk, Martin Godtfredsen, Anette Kleveland og Martha Hægeland. Foto: Jan Ivar Kleveland

VENNESLA: Holmenkollen Biathlon er et privat lag i skiskyting bestående av 11 damer og 9 herrer i alderen 21 -29 år. Vi er reist av sted med åtte utøvere og jeg som trener. Her trenes det siste periode med fokus på stort volum, før vinteren kommer. Da måtte vi bare legge denne ukas treningssamling til Sandripheia Fritidspark.

Gjennom en lang karriere har vi vært på mange arenaer, og her står det til «fullt hus». Topp moderne anlegg med kort vei fra flatseng til 3,6 km lang og 8 meter bred rulleskiløype. Snur vi oss 90 grader, blir det motsatt. Den vindeksponerte skytebanen er akkurat hva vi trenger nå, her får vi trent skikkelig på tette dueller, vind-bedømming, hurtig og kontrollerte skudd. Mandag ble en utrolig god dag, samlet gikk vi 368 km i rulleskiløypa fordelt på åtte utøvere, og det bare på 1. økta. Med snittfart på 18 km/t så kan dere regne ut selv hvor lang økta ble. Mandagens 2. økt gikk på nyasfalterte veier i indre Agder, med nye 280 km på gruppa, 648 kilometer på åtte utøvere på en dag = nydelig.

Foto: Jon Kristian Svaland

Onsdagen var en sann glede, sol og 5,5 timer trening ble avsluttet med skytedueller sammen med 13-15-årsutøverne fra Øvrebø IL. Dette var løpere som kunne gå på rulleski og skyte blink. De ga oss hard medfart, og vi måtte grave dypt for å skyte like bra eller bedre enn dem. Spenningen var til å ta å føle på. Drømmen om at dette skulle bli en kort treningsøkt med rolig fart og mange trygge treff, ble raskt byttet ut med stort fokus og spisse albuer. Ingen gir ved dørene, så vi endte opp med en 100 prosent profesjonelle dueller.

Verden er en merkelig og annerledes opplevelse i 2020. Covid-19-restriksjoner fører oss i idretten til nye beslutninger, for vi alle må jo være med på denne dugnaden. Egentlig er vi idrettsutøvere gode på håndvask og sosial avstand. Jeg trodde nok at vi ikke kunne bli bedre på hygienetiltak

Foto: Jon Kristian Svaland

På samme tid for 12 måneder siden hadde mine 20 utøvere 289 syke-døgn, mot 42 syke-døgn i år (fra 1. mai – 14. oktober). Det gir et 2019-snitt på 14,5 døgn mot 2020-snitt på 2,1 døgn. Det må jo gi bedre fart i løypa, og flere treff i blinken. Sykedøgn er dårlig trening, friskedøgn er god butikk. Høstens skred av rekorder i friidrett er bare forsmaken på kommende prestasjoner, tror jeg. For flere idrettsmiljøer i Norge melder om lignende statistikker. Norsk idrett ligger godt an, spesielt vi som bruker livet på noe vi elsker, her på Sandripheia Fritidspark.