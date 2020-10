11-målsscorer i ny KRS-seier

Per Martin Almberg scoret hele 11 mål da Kristiansand Topphåndball søndag vant sin fjerde strake seier.

Per Martin Almberg var kampens gigant i Aquarama fra sin høyre back-/høyre kant-posisjon. Foto: Terje Refsnes

Kjetil Tveit Kristiansand Topphåndball

KRISTIANSAND: KRS tok søndag ettermiddag imot OSI i Aquarama og vant kampen 31-24. Hjemmelaget startet best og ledet 3-1 etter tre minutter. Men så kom en svak periode. KRS slapp OSI altfor lett til i forsvar, samtidig som de selv var utålmodig i eget angrep. Det førte til at gjestene fra Oslo en stund ledet 11–7.

Men hjemmelaget fikk etter hvert mer sving på angrepsspillet, selv om de fortsatt ikke klarte å få helt fasong på forsvarsspillet. Til pause sto det derfor 16-16. Etter hvilen overtok KRS initiativet i kampen og forskjellen på lagene ble tydeligere og tydeligere. På det meste ledet Gunnar Pettersens menn 30-21. Sluttresultatet ble altså 31-24.

Per Martin Almberg be kåret til Kristiansands beste spiller med sine 11 mål. To rutinerte svensker bidro også i dag. Linjespiller Joakim Larsson viste seg frem for tredje kamp på rad. Han bidro med mase erfaring og scoret sju mål på sju forsøk. Victor Skillhammer viste at han fortsatt er i fremgang etter lang tid ute med skade og bidro både med gjennombrudd og innspill. I tillegg knallet målvakt Matija Spiksic til med en meget sterk 2. omgang.

Totalt sett var dette en solid seier på en dag hvor ikke alt stemte. Men det er betryggende å se at laget tar frem det nødvendige for at slike kamper skal vinnes. KRS ligger nå på andreplass på tabellen, kun ett poeng bak Follo som leder. Follo avgav denne søndagen poeng hjemme mot Sandnes, så det bekrefter at det er en tøff og jevn serie hvor mange lag kan ta poeng mot hverandre.

Førstkommende søndag venter en tøff bortekamp mot Nøtterøy. Om KRS vinner den, betyr det at de vil få en liten luke til de lagene som ligger bak dem og at målet om opprykk er innenfor rekkevidde.

Mål KRS: Per Martin Almberg 11, Joakim Larson 7, Victor Skillhammer 5, Eirik Køpp 3, Kristoffer Pedersen 2, Mats Mork 1, Jon Robertsen 1, Eric Nicolay Jensen 1.