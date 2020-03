Ti på Topp-turmål 6: Kråkehei

Ukas turmål ligger i velkjente Baneheia, men vi antar at turmålet likevel er ukjent for mange. Vi skal til Kråkeheia.

Kråkeheia er en fin og koselig topp. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Tommy Thorbjørnsen Bedriftsidretten

Turmålene i «Ti på topp» tilrettelegges av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Fram mot sesongstart for årets «Ti på topp» 26. april kan du hver uke lese en presentasjon av ett av årets ti turmål. I faktaboksen nederst i dette innlegget ser du lenker til de fem første Ti på topp-turene.

Mangfold

Bading, gåtur, joggetur eller skitur. Uansett hvilken tid det er på året, er det noe man kan gjøre i Baneheia.

Nydelig morgen i Baneheia. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Baneheia er bymarka nordvest for Kvadraturen i Kristiansand. Nærheten til byen, boligområder, skog, vann, utsiktspunkter, handicap-løype, kultursti, fiskevann, turstier og lysløype har gjort Baneheia til et yndet turområde for byens innbyggere.

Stampa innbyr til bading. Kråkeheia i bakgrunnen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Det er også et yrende fugle- og dyreliv og du finner alt noen få minutters gange fra sentrum. Baneheia ble gitt til buens borgere av Christian IV da byen ble grunnlagt i 1641. Området er på 1083 mål. Baneheia ble før brukt som beiteområde for kvadraturens husdyr og militært område.

Hula til Ole Høiland er spennende å utforske for barna Foto: Tommy Thorbjørnsen

Flott utsikt

Turen begynner fra Kristiansand Sentrum, opp i nydelige bynære Baneheia. Kråkeheia ligger ved 3. stampe i Baneheia og kan nås fra mange kanter.

Følg langs 3 stampe forbi rød hytte ved badeplassen.

Vakker idyll ved Stampa i Baneheia. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Sving til høyre omtrent 50 meter etter hytta og etter ca. 150 meter svinger du til venstre opp en liten grusbakke. Når du kommer opp på flaten, går du stien til høyre og er straks på Kråkeheia.

Lemuren har vært på fotoshoot på neste ukes topp. Ikke så lett å se hvor dette er, men vi kan røpe at toppen ligger i nærheten av Ravneheia Barnehage. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Kråkeheia er et flott utsiktspunkt som ligger 72 meter over havet. På toppen av heia er det flott utsikt i de fleste retninger. Her ser man blant annet ned til 3. Stampe, Kristiansand sentrum og Tinnheia. På denne turen kan du komme med barnevogn/på hjul nesten helt til topps.

Rundtur

Vi anbefaler å kombinere turen til Kråkeheia med et bad i Stampa. Eller frister det mer å lete etter Høilandshula? I nordenden av vannet, går det ei trang hule innover i fjellet. Hulen er oppkalt etter innbruddstyven Ole Høiland, som blant annet ranet Norges bank på 1800-tallet. Det sies at han skal ha brukt denne hula for å rømme fra politiet.

Det beste utelivet finner du i naturen.

God tur!

Fakta Fakta Ti på Topp Ti På Topp er et tilrettelagt turtilbud som passer for alle uansett alder, fysisk form og turerfaring. Du velger selv om du vil gå alene, sammen med venner, familie eller kollegaer. Ti turmål i Kristiansand og Vennesla presenteres. Gjennom turbeskrivelser, kart med inntegnede ruter, god merking, egen app og premiering, er målet å motivere folk til å begi seg ut i nærmiljøet. Lønnen for at man tar turen er god fysisk form, god helse og flotte naturopplevelser. Aktivitetsperioden varer fra 26.04-11.10. Informasjon og påmelding: www.tipåtopp.no Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Ti på Topp er «Et folkehelsetilbud for hele familien» Årets "Ti på Topp" Topp nummer 1: Askedalsheia Vågsbygdskogen Topp nummer 2: Ansteins fyr Flekkerøya Topp nummer 3: Badstufjell Vestre Vallesverd Topp nummer 4: Buråsen Brennåsen Topp nummer 5: Kringsjåknatten Vennesla Topp nummer 6: Kråkehei Baneheia Topp nummer 7: Lanseres uke 12 Topp nummer 8: Lanseres uke 13 Topp nummer 9: Lanseres uke 14 Topp nummer10: Lanseres uke 15