Color Line Tour åpner for parautøvere

Når tradisjonsrike Color Line Tour arrangeres i mai 2020, er det for første gang med egen start for parasyklister.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Bak fra venstre: Leder KCK/Paragruppe Jon Magnus Dahl og parautøver Terje Tobias Finsådal. Foran fra venstre: Prosjekt- og rittleder Color Line Tour Asbjørn Lohne, Freddy Ulvseth fra Landsforeningen for slagrammede og parautøver Geir Kjølsrud. Foto: Privat

KRISTIANSAND: Color Line Tour går av stabelen 30. mai 2020. For 35. gang kan godt og vel 1200 syklister måle krefter og viljestyrke gjennom vakre Setedalen til Hovden.

Denne gang gjennomfører vi for første gang start i Valle for parasyklister. Vi vil at sykling skal være for alle, og at alle skal få muligheten til å feire målgangen på Hovden sammen med de 1200 andre rytterne som kommer i mål.

Sykling er en sport som passer mange, den er skånsomt for kroppen og den gjør det mulig for mennesker med ulike funksjonshemninger å kunne ha en aktiv livsstil og en kilde for drømmer i livet. Det er nettopp dette idrett skal være: En brønn for drømmer, mål og aktivitet, uavhengig av forutsetninger.

Det er en bevist strategi fra Kristiansands Cykleklubb i enda større grad å inkludere alle til sykkelsporten. Som prosjektleder for Color Line Tour er jeg stolt over denne holdningen til KCK. Nyheten om egen start for parautøvere har blitt svært godt mottatt både i paramiljøer, men også blant våre sponsorer og samarbeidspartnere. Slik inkludering er viktig for norsk idrett.

Når vi nå innlemmer parasykling i dette sykkelrittet fra Kristiansand til Hovden, er det også med en profil som passer rittet. Traseen fra Valle til Hovden er 55 km og med sine ca. 500 høydemeter også den bratteste delen av de opprinnelige 210 kilometerne. Mottoet til Color Line Tour, «Det er tøft, men du klarer det» vil utvilsomt fortsatt være gjeldende her.

Påmeldingen for originalrittet med start fra Kristiansand åpnet 15. november og er godt i gang. Rittet har et renommé som godt organisert og trygt ritt. Dette er også vår høyeste prioritet. Stengningen av veien ved Valle i 2019 bidro også til å øke sikkerheten og ble godt mottatt av både ryttere og innbyggerne i Valle.

I 2020 ser det ut til å bli ny rekordjakt. Team Kjekkas og Sandnes Express er begge lag som kan forvente å kjøre på under fem timer. Så vil tiden vise om de klarer å hamle opp med den stående rekorden på 4:50:41, satt av Mivai Express i 2018.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 13:56 Oppdatert: 20. desember 2019 14:27

