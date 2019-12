Lesja Odin tok søndag sin 25. strake seier fra debuten da han vant i Travparken og ble med det historisk. Trener Øystein Tjomsland fra Søgne kan smile bredt over jobben han har lagt ned i stallhesten. Hesteguiden.com

Lesja Odin tok rekorden: – Helt sykt!

Søndag kveld ble Øystein Tjomslands supertraver Lesja Odin historisk da han tok sin 25. strake seier fra debuten.

Richard Ekhaugen

KRISTIANSAND: Spekulasjonene har gått i flere måneder i travmiljøet; skulle det være mulig for Lesja Odin å ta pappa Moe Odins "umulige" norgesrekord på 24 strake seier fra debuten? For to uker siden tangerte seiersmaskinen rekorden, søndag kveld var det duket for rekordfest i Travparken.

Tjomsland-traveren lot seg ikke affisere av at han nå møtte hester med mer enn dobbelt så mye inntjent i karrieren, og fosset i sedvanlig stil unna til seier.

– Det er så mange marginer som kan bikke feil vei i løpet av 25 starter, det er jo vanskelig nok bare å vinne ett travløp,sier Øystein Tjomsland. Team Tjomsland

– Det er helt sykt!, utbrøt trener og kusk Øystein Tjomsland etter løpet.

– Det er så mange marginer som kan bikke feil vei i løpet av 25 starter, det er jo vanskelig nok bare å vinne ett travløp, smilte en lettere hoderystende sørlandschampion.

Ny rekordjakt

Rundt den siste svingen så en liten stund Gjerstad-hesten Løkki Dino seiersfarlig ut, men speeden ebbet ut de siste 100 meterne og Lesja Odins oppasser Per Vetle Kals som kusket Løkki Dino måtte ta til takke med å beundre ryggtavla til sjef Tjomsland den siste biten inn mot mål.

– Lesja Odin løser oppgaven i dag på en fantastisk måte, i dag møter han herdede hester som har tjent mye mer enn ham. To ganger underveis i løpet var det også kritisk da hester rundt ham galopperte, men han løste det på klassehestens vis, roste Tjomsland.

Lesja Odin travet knallsterke 1.24,8/2160 meter, og gps-klokka til Tjomsland viste 1.15,9-fart på det raskeste underveis i løpet! Nå venter jakten på Lannem Siljes 30 strake seire, som topphoppa tok etter å ha vært nummer to i sitt debutløp.

Vant amatørchampionatet

Martine Finsand (28) sikret seg amatørchampionatet på Sørlandets Travpark i 2019 da hun loste Rykene-hesten Torden Prinsen inn til seier i det påfølgende løpet. Den ni år gamle vallaken leverte et toppløp da han holdt unna til tross før en tøf 1.24,5-åpning den første halve kilometeren av løpet.

Martine Finsand (28) fra Arendal vant med Torden Prinsen og sikret seg med det amatørchampionatet på Sørlandets Travpark for 2019. Hesteguiden.com

– Jeg ble gjort oppmerksom på det før løpet at championatet var innenfor rekkevidde dersom jeg leverte et bra resultatet i dag. Det er veldig gøy at det lykkes, fortalte den dyktige Arendal-kusken som tok karrierens første championat i sør.

Seiersappetitt

Geir Mikkelsens enorme seiersappetitt ser ikke ut til å ha noen ende denne høsten og forvinteren. Søndag tok egentrente Beenthere Donethat en sterk seier etter å ha ledet mesteparten av sitt løp. Dette var vallakens første seier på norsk jord, og Beenthere Donethat kom til mål på 1.16,5a/2140 meter. Mikkelsen tok samtidig sin 900. seier i karrieren, og holder stø kurs mot den gjeve tusenklubben blant norske kusker.

Geir Mikkelsen vant åtte løp i november, og innledet desember på best tenkelige vis da han loste stallhesten Beenthere Donethat inn til seier på hjemmebane. Hesteguiden.com

Kretsen rundt setesdølen Stjerne Kos var litt usikre på formen etter at treningsforholdene i Setesdalen ikke hadde vært de beste den siste tiden. Usikkerheten skulle vise seg å være ubegrunnet, og sammen med Tom Erik Solberg gjorde Stjerne Kos konkurrentene til statister da de vant på 1.26,5/2180 meter i blendende stil.

– Dette er uten tvil en hest for V75-løpene etter hvert, understreket en imponert seierskusk.

Stjerne Kos eies av Cay Hovstad fra Grendi.

Setesdal-hesten Stjerne Kos var nok en gang knusende overlegen. Her fra et tidligere seiersløp sammen med kusk Tom Erik Solberg. Hesteguiden.com

Flere gode sørlandshester

Sørlandshestene bet godt fra seg gjennom hele helgen. Lørdag innledet Rock'n Rolling seiersmarsjen gjennom å vinne på Klosterskogen. Etter tre galopper på rad travet endelig 4-åringen til Stall Tøffe Spørsmål fra Grimstad feilfritt, og forsvarte seg mesterlig hele oppløpet ned etter å ha ledet hele løpet. Hesten, som tidligere i år satte norgesrekord, travet 1.17,2a/2100 meter da han vant sammen med Tom Erik Solberg.

Grimstad-hesten Rock'n Rolling var tilbake på vinnersporet på Klosterskogen lørdag. T.v. seierskusk Tom Erik Solberg mens medeier Geir Omholt tok imot gavepremiene. Hesteguiden.com

Øystein Tjomsland sto selv på sidelinjen og hadde overlatt tømmeføringen av Våler Nikolai til Åsbjørn Tengsareid. Rogalendingen takket for tilliten ved å hjemføre Telemarkløpet bak sørlandshesten på sterkt vis. Våler Nikolai var tidligere i år toer i det svenske derbyet og viste seg klassen bedre enn lørdagens konkurrenter. Tjomsland-traveren bokførte årets tredje triumf da han vant på 1.25,4/2140 meter.

Åsbjørn Tengsareid takket for tilliten ved å styre Tjomsland-hesten Våler Nikolai inn til seier i Telemarkløpet. T.h. hestens oppasser Benedicte Bjørnstad. Hesteguiden.com

Ludvig og Rune Jensen fra Tveit kunne smile bredt etter at Osen Expressa leverte en strålende avslutning til seier i hoppeløpet. Trener og kusk Jan Roar Mjølnerød liftet med i rygger rundt den siste svingen og lot sørlandshoppa få spille ut speeden sin nedover oppløpet. Ingen av konkurrentene var i nærheten av å kunne framvise samme fartsressurser som Osen Expressa, og den seks år gamle hoppa tok hjem årets niende seier på 1.27,9/2140 meter.

Ludvig Jensen fra Tveit (t.v.) var på plass da Osen Expressa tok årets niende seier sammen med trener og kusk Jan Roar Mjølnerød. Hesteguiden.com

