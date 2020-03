KBK får seriesølv grunnet avlyst sluttspill

Koronoapandemien har ført til at Norges Badmintonforbund har avlyst resten av sesongen. Dermed blir det seriesølv til Kristiansand Badmintonklubb.

Disse har deltatt på KBK-laget i eliteserien i år: Emma Wåland, Marlene Wåland, Marie Wåland, Helene Abusdal, Vilde Espeseth, Marie Mørk, Eivind Lund, Ikmal Hussain, Jonas Østhassel, Mads Marum, Kevin Elson, Jim Ronny Andersen og Trygve Ellingsen. Foto: Privat

18. og 19. april skulle KBK ha spilt semifinale og deretter finale eller bronsefinale i eliteserien. Tabellsituasjonen per dags dato er slik at Frogner topper tabellen med 24 poeng, to foran KBK og Bergen som begge står med 22 poeng. KBK hadde håpet at sluttspillet hadde blitt avgjort på et seinere tidspunkt, men slik blir det ikke, etter at forbundet torsdag bestemte seg for å avlyse resten av årets sesong.

Håpet på sluttspill

– Det er litt ergerlig å ikke få prøvd seg i et sluttspill, sier sportslig leder I KBK, Helene Tjelland Abusdal.

Hun utdyper:

– Målet gjennom innledende runder er å bare ende i topp fire, slik at man kan kvalifisere seg for sluttspillet. Da tester vi litt kombinasjoner og ser an motstanderne, uten å satse på full poengpott i hver eneste lagkamp. Deretter topper man laget til semifinalen og forhåpentligvis finalen, men dette gjelder jo de andre lagene også, så alt i alt er det et greit resultatet når situasjonen er som den er.

Frogner vant eliteserien forrige sesong også, mens kristiansanderne for andre sesong på rad tar sølvmedalje. Medaljene kan ikke deles ut ennå, og ifølge generalsekretær i badmintonforbundet, Espen Larsen, vil det skje ved en seinere anledning.

NM avlyses også

For mange av spillerne har det vært et stort mål å sanke medaljer i junior-NM og senior-NM denne sesongen. Førstnevnte skulle vært spilt for to uker siden, sistnevnte nå i helga. I stedet vil Badmintonforbundet forsøke å avvikle disse turneringene på høsten.

– NM junior og NM senior vil bli forsøkt avviklet i løpet av høsten 2020, og vi kommer tilbake med mer informasjon om hvor og når disse turneringene skal spilles, lyder det i en epost sendt ut til klubbene fra generalsekretær Espen Larsen.