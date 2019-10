Arendal-kapteim Fabian Ness og co. endte på sjetteplass i året 2. divisjon avdeling 1. Arendal Fotball

Arendal avsluttet sterkt

Arendal satte sesongpunktum ved å vinne 3-0 mot Hødd lørdag.

Arendal Fotball

Arendal endte dermed på sjetteplass på tabellen. 39 poeng er tre mer enn i fjor, men hele 21 poeng bak Stjørdals Blink som vant avdelingen og som derfor spiller i OBOS-ligaen neste sesong.

Arendal-trener Steinar Pedersen mener laget ville vært nærmere tabelltoppen om man hadde produsert flere prestasjoner som den spillerne la for dagen i oppgjøret mot Hødd.

God kontroll

– Vi lykkes med å ha god kontroll defensivt gjennom hele kampen, og vi skaper også mange sjanser selv om det ikke ble scoringer før pause. I 2. omgangen er vi imidlertid effektive og får tre scoringer etter fire sjanser. Hadde vi vært like effektive i flesteparten av kampene, så ville vi også vært mye nærmere å utfordre lagene øverst på tabellen, mener Pedersen.

Fakta Kampfakta Hødd-Arendal Fotball 0–3 (0–0) 2. divisjon menn avd. 1 26. serierunde Høddvoll stadion Dommer: Mohammad Hafezi (Vardal IF) Mål: 0–1 Fabian Ness (51. min), 0–2 Conrad Wallem (76. min), 0–3 Jeppe Illum (84. min) Gult kort: Karl Joakim Wrele, Daniel Eid, Tobias Bjørnebye, Wachirawut Phudithip (Hødd), Dejan Corovic og Jeppe Illum (Arendal) Arendal: Jonatan Strand Byttingsvik – Jens Kristian Skogmo, Dejan Corovic, Reiss Greenidge, Mads Nørby Madsen – Jeppe Illum, Shariff Cham, Kim Kvaalen (Jakob Rasmussen 90. min) – Stian Rokås Michalsen (Håvard Meinseth fra 72.), Fabian Stensrud Ness (Markus Håbestad 87. min), Conrad Wallem

Mot Hødd viste Arendal igjen at laget har mange enkeltspillere som holder meget godt nivå, samtidig som de offensive relasjonene sitter stadig bedre. Eneste minuset var altså at store sjanser ikke ble omsatt til scoringer før pause.

– Defensivt har vi god kontroll gjennom hele kampen. Før hvilen fikk Hødd bare én stor sjanse, men den avverget Jonatan Byttingsvik mesterlig, konstaterer Arendal-treneren.

God debut

20-åringen fikk sin debut i Arendal-drakt, og han beviste at han fortjente muligheten gjennom en bunnsolid opptreden som endte uten baklengsmål for Arendal.

– Jonatan har jobbet hardt på treningsfeltet, vært seriøs og målrettet. Han pusher Leopold Wahlstedt på en god måte, så det er ingen tvil om at vi har en meget god keeperduo som gjør hverandre bedre, fastslår Steinar Pedersen som følte at timingen var riktig for å gi Byttingsvik den første offisielle A-kampen for Arendal.

Defensivt var Arendal solide gjennom hele Hødd-kampen, selv om treneren mener laget la seg noe lavere enn planlagt – spesielt utover i 2. omgangen.

– Men vi løser det veldig bra. Vi kontrollerer kampen, også i de periodene der vi ikke har ballen mye. Samtidig er vi effektive framover og scorer på kontringer og godt overgangsspill. Dermed vinner vi også veldig fortjent, sier Steinar Pedersen.

Fabian, Conrad og Jeppe

Det var kaptein Fabian Ness som først fikk hull på byllen mot Hødd da han avsluttet kontant nede i hjørnet etter at han fikk muligheten i boksen, bare fem-seks minutter etter hvilen. Arendal fortsatte på kontrollere kampen, og det var fortjent da Conrad Wallem doblet ledelsen med et drøyt kvarter igjen av kampen. Unggutten spilte først til Shariff Cham inne i boksen, Cham la perfekt tilbake til Wallen som utnyttet åpningen som kombinasjonsspillet hadde skapt. Fra 12–13 meter skjøt han presist forbi Hødd-keeperen og kunne se ballen fyke inn i det lengste hjørnet.

Kampens siste scoring kom bare fem minutter før slutt. Arendal lå dypt og tettet rommene defensivt. Men da muligheten bød seg satte de farten framover raskt og Jeppe Illum var sist på ballen etter flere fine og kjappe kombinasjoner på Arendals høyre side. Dermed endte det 3–0.

Må bli bedre

Sesongen sett under etter er det likevel mye å sette fingeren på. Det er også Steinar Pedersen enig i.

– Vi har scoret nesten 50 mål, så det er klar framgang på det området. Samtidig har vi sluppet inn altfor mange, og vi har ikke vært flinke til å avgjøre jevne oppgjør. Samtidig har de beste lagene i avdelingen vært veldig stabile, og vi er blitt hengende etter. Ambisjonen er å være bedre i de avgjørende fasene av spillet. Selv om det har vært en god utvikling i de offensive relasjonene i laget, så må vi bli mer effektive og sette målsjansene våre.

– Nå skal vi gjøre en grundig evaluering av alle sider ved den sesongen vi har bak oss, og legge grunnlaget for bedre prestasjoner neste år. Vi vet hvor skoen trykker. Nå handler det om å sette sammen en riktig spillergruppe for neste sesong, og det aller viktigste i den sammenhengen er et absolutt alle som er opptatt av at Arendal Fotball skal lykkes, trekker i samme retning, sier Steinar Pedersen.

