Kristiansanderen Linda Tellefsen (47) er 24 kilo lettere enn hun var for fire år siden og har holdt vekta stabil de siste 2,5 årene. Heida Gudmundsdottir

Min vei til en bedre helse

Selv om jeg var aktiv, ble jeg stadig tyngre. Grep måtte tas, og forandringen har gjort hverdagen mye lettere.

Linda Tellefsen

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Fra jeg så dagens lys har jeg alltid vært en positiv og aktiv jente. I barndommen turnet jeg og spilte håndball. I ungdomstiden fant jeg min store lidenskap i dans/aerobic. Uendelige mange timer med svette og glede har jeg tilbrakt på parketten.

Da jeg var 19 år fikk jeg jobb i Kristiansand, flyttet dit og fikk mange nye venner. Jeg ble introdusert for et lokalt treningsstudio og der brukte jeg all min fritid. Der møtte jeg også min mann, flyttet sammen med ham og hans to små barn. Bare for å toppe alt fikk vi oss en hund (Border Collie = mye energi) og bygde vår første hytte på fjellet.

Dette bildet er tatt for fire år siden. Privat

Jeg begynte å studere etter hvert, og da jeg var ferdig med utdannelsen min som barnehagelærer, åpnet jeg en privat familiebarnehage i kjelleretasjen vår. På denne tiden begynte jeg også å jobbe som instruktør på treningsstudioet.

Full rulle

Et hektisk liv med eget firma, familie, hund, gode venner og lidenskapen min dans/aerobic var det. Uansett hvor sliten jeg var tviholdt jeg på treningen min. For det var slitsomme dager, det var full fart fra morgen til kveld og jeg sovnet hver kveld på sofaen.

Med dårlige og kjappe løsninger på inntak av næring, resulterte dette sakte men sikkert i noen ekstra kilo. Jeg var superflink til å hive i meg en sjokolade på vei hjem fra butikken, i bilen, uten at noen så meg. Seine middager virket også negativt på vekta, det ble ofte middag/kveldsmat i ett og samme måltid, og det ble store porsjoner, for hjerne og mage samarbeider ikke alltid sammen.

Vekta ante jeg ikke hva var for noe, sikkert ikke så galt, tenkte jeg, er jo så aktiv og slengte gjerne inn litt ekstra snacks før leggetid, innforstått med at buksestørrelsene er så rare, de varierer jo hele tiden og er blitt så små i størrelsene. For kroppen vår gir seg aldri før den får det den vil ha.

Også for fire år siden - lysere i håret og en del kilo tyngre. Privat

Etter hvert kom jeg i gang med et mer variert kosthold, som har vært nøkkelen til vektnedgang for meg. Ved siden av å spise sunnere har jeg inkludert et næringstilskudd, vitamindrink om morgenen før frokost, og mineraler/restitusjon om kvelden. Jeg gikk på vekta for første gang på åtte år, det var jo ikke særlig hyggelig, men igjen tenkte jeg at jeg er jo så aktiv, så det er nok mye muskler!

Stor forandring

Fem måneder gikk og jeg la merke til at jeg sov dypere, hadde mye god energi, var litt mer våken på kvelden og hadde ikke så lyst på sjokoladen lenger. Jeg hadde gått ned fem kilo på vekta og jeg skjønte at noe var i ferd med å skje med helsa mi.

Dette bildet er fra i fjor sommer. Privat

Jeg ble mer bevisst på hva jeg puttet i munnen, og på menyen har det også vært mer rawfood, mye grønnsaker og kjøtt og «ren» mat. Jeg styrer unna kjappe og dårlige ferdigprodukter og er obs på saltinnholdet i mat. Brått hadde jeg ork til å legge på mer vekter når jeg trente. I løpet av 18 måneder tok jeg av meg 24 kilo. Dette er nå 2,5 år siden, og vekta og smilet er stabilt. Det har blitt en lettere hverdag, selv om tempoet er høyt.

Det finnes ingen quick fix for god helse, men det handler om å endre vaner, finne det du liker, stoppe opp og velge det som er bra for deg!

Publisert 31. oktober 2019 12:05 Oppdatert: 31. oktober 2019 12:23