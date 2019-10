Vetle Kleveland og Helene Barikmo Au gleder seg til mesterskapet i Moldova kommende uke. Privat

Kristiansand-par til EM i Moldova

Vetle Kleveland (18) og Helene Barikmo Au (15) fra Kristiansand Danseklubb skal kommende mandag representere Norge i EM standard for ungdom.

May Lene Øvre Kristiansand Danseklubb

For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: Paret satser fullt på standarddans, og er meget fornøyde med å få delta i det første EM som arrangeres etter at de startet sitt partnerskap rundt nyttår. De legger ned mye trening og hardt arbeid for å kunne konkurrere på dette nivået. Teknikk, styrke og kondisjon må hele tiden holdes ved like, og de trener stort sett 10–12 timer i uka, om det er hverdag eller ferie. Helene går i 10. klasse på Karuss skole, og Vetle i 3. klasse på musikklinja på Vågsbygd videregående skole.

Det er travelt å trene så mye ved siden av skolen. Men om det er aldri så arbeidskrevende, er dansingen for dem begge først og fremst noe de elsker å holde på med. Når innsatsen resulterer i EM-representasjon, er det selvsagt ekstra moro.

Privat

EM i standard for ungdom finner sted i Moldova mandag 14. oktober. Sportsdans er en idrett med langt flere utøvere i østeuropeiske land enn her hjemme, og det er ikke uvanlig at de norske utøverne må legge ut på lange reiser når de skal representere i de store mesterskapene.

Video: Vetle og Helene i slowfox fra forrige norgesseriestevne

Vetle har allerede vært i Moldova to ganger tidligere, da han danset VM i standard og latin med sin forrige partner. Men dette er altså parets første EM sammen. Uttak til EM skjer på bakgrunn av rankingpoeng, og hvert land kan sende sine to beste ungdomspar til EM i standard. Vetle og Helene ble tatt ut sammen med kristiansandsjenta Amalie Aune og partner Jens Kristian Auring fra NeRo, og skulle gjerne hatt dem med seg til Moldova. Amalie og Jens Kristian danser imidlertid både standard og latin, og er i norgestoppen i begge greiner. De prioriterer i høst EM og VM i tidans.

Privat

Vetle og Helene blir dermed eneste norske par i EM standard. I tillegg til EM tar de med seg en WDSF Open-konkurranse som holdes samme sted dagen i forveien. Her deltar de i aldersklassene Ungdom og U21. Fem dager etter EM, lørdag 19. oktober, danser duoen norgesserie 4 i Trondheim. De har så langt i år konkurrert i Riga, København og Stuttgart, foruten i norske konkurranser. Nylig vant de gullmedalje i ranking-konkurransen norgesserie 3 i Lier. De har også vært på sommercamp i Litauen og tilbrakt mange helger i Lillestrøm, der de trener med Janick Glud Løwe. Til daglig trener Vetle og Helene i Kristiansand Danseklubb, og herfra ønskes de lykke til i EM!