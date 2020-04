Seks gode kroppsvektøvelser

Disse øvelsene kan gjøres både ute og inne, med og uten vekt.

Personlig trener ved Bare Trening og onlinecoach ved EntireBody, Susanne Herlofsen (26) fra Kristiansand, har skrevet dette innlegget og laget videoene som hører til. Foto: Privat

Susanne Herlofsen

Det ser ut som at treningssentrene fortsatt blir stengt en stund til, og uansett om du aldri har trent før, eller er godt trent, så vil fysisk aktivitet alltid gjøre deg godt. Det er minst like viktig for den psykiske helsa di som for den fysiske.

Uansett om du velger å gå deg en lengre tur hver dag, løper flere kilometer i uka, eller kanskje har investert i vekter å løfte hjemme: Alt vil være bedre enn ingenting! Man trenger heller ikke legge målene sine på hylla, og det at treningssentrene er stengt, betyr ikke at du ikke kan komme langt.

Jeg trener selv kunder over nett som uke etter uke kommer nærmere målene sine, kun med å endre vaner, spise litt mer næringsrikt og få nok fysisk aktivitet. Derfor tenkte jeg å dele noen kroppsvektøvelser du kan gjøre både ute og inne, og med og uten vekt. Disse er supre å sette opp som en slags intervall, hvor du arbeider så hardt du kan i 40 sekunder, med 20 sekunder pause, og med tre-seks runder per øvelse.

Øvelse 1:

Knebøy/utfall-kombo. Jeg begynner med utfall på venstre bein, går ned i en knebøy, så utfall på høyre bein, og fortsetter slik. Denne utfordrer balanse, koordinasjon, og de fleste musklene i beina.

Øvelse 2:

Skulderpress med kroppsvekt. Denne kan være veldig utfordrende og tung, men her kan du justere litt selv hvor du har kroppen din for å gjøre det lettere. Et alternativ er å bytte den ut med push ups.

Øvelse 3:

Hoppende knebøy. Her får du virkelig i gang pusten og må samtidig jobbe med eksplosivitet. Super for bein og for å få opp pulsen.

Øvelse 4:

Liggende rygghev. Ligg flat på bakken og løft opp overkropp og bein, hold i et par sekunder før du senker deg rolig ned igjen. Her vil du arbeide mye med hele baksiden.

Øvelse 5:

Ettbeins glute bridge. Denne arbeider godt med setemuskulaturen, og kan også kjøres med begge bein i bakken om ett bein blir for tungt.

Øvelse 6:

«Shoulder taps». En øvelse for kjernemuskulaturen. Stå i en høy planke og fokuser på å holde kroppen stabil, samtidig som du berører motsatt skulder med annenhver arm. Blir det for tungt, kan du også jobbe med vanlig planke eller andre plankevarianter.

