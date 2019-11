Proffbokseren Alexander Hagen (t.h.) fra Flekkefjord hadde god kontroll i lørdagens kamp i Ekeberghallen. NTB scanpix

Vant klart på poeng

Lørdag kveld slo jeg ned spanske Emmanuel Feuzeu i femte runde på vei til en seier på poeng. Dermed tok jeg min 14. profesjonelle seier.

UTØVERBLOGG: I første runde fant jeg kjapt riktig distanse med jabben. Slagene til kroppen satt med en gang. Jeg landet nesten alt jeg slo av slag, både oppe og ned. Der og da føltes det som at det kom til å bli en kort kveld. Jeg kjente jeg var avslappet og skarp. Så mange snakket om ringrust på forhånd, men jeg beviste allerede i første runde at ringrust bare eksisterer om du holder deg borte fra boksegymmet.

Etter jeg hadde landet ganske mye i første runde, ble Feuzeu mer reservert. Han varierte boksingen sin. Han doblet opp jabben, prøvde hele tiden å kontre med en lang venstre hook, og så flyttet han seg periodevis på beina. I mellomtida fortsatte jeg å holde et kontinuerlig press mens jeg lot jabben gå.

Måtte ta telling

I femte runde trodde han at han traff meg bra, men det var mer at jeg var litt ute av balanse. Uansett så fulgte han opp med flere slag. Som forventet kom villmannen ut, og det ble store bevegelser som jeg kunne time. Før kampen hadde jeg sagt til meg selv mange ganger at jeg måtte «punch in-between his punches.» Han slår på heltakt mens jeg kan slå på halvtakt. Han slo noen lange svinger som jeg kontret med en kort høyre kryss til hodet. Han gikk ned i golvet og måtte ta telling.

Da han kom seg opp igjen, ble han på nytt reservert i boksingen sin. Jeg skrudde opp tempoet de siste rundene, men jeg fikk ikke så mye tilbake. Han var mer fokusert på å overleve enn å gi motstand.

Det som funket best for meg var jabben oppe og nede, venstre hook til kroppen og en høyre kryss til kroppen. Da jeg slo kryssen til hodet, la han seg hele tiden langt ned til sin høyre side. Derfor prøvde jeg noen ganger å variere med en overhånd eller uppercut.

Etter åtte fullførte runder vant jeg med poengene 80–71 hos alle dommerne. Det vil si at jeg vant alle rundene, pluss at det var en 10-8-runde der på grunn av nedslagningen.

Ble invitert til å trene i Spania

Etter kampen pratet jeg litt med Feuzeu. Jeg møtte ham faktisk på hotellet noen ganger tidligere på dagen, men jeg ville ikke prate med ham før kampen. Han hadde visst en lang amatørkarriere i Frankrike før han ble proff. Han sa om jeg noen gang kom til Spania var jeg velkommen til å trene litt boksing i Barcelona. Boksere er som regel ålreite mennesker, og Feuzeu var intet unntak. Når vi bokser kamp, får vi gjensidig respekt for hverandre. Det er en tøff bransje, og alle som har mot nok til å gå inn i ringen for å kjempe, fortjener respekt.

Jeg er fornøyd med prestasjonen min. Det var en morsom kamp å bokse. Jeg måtte bruke hodet mitt samtidig som jeg fikk vist fram mye av repertoaret mitt. Jeg gikk metodisk til verk og jeg hadde en plan bak alt jeg gjorde. Om jeg ville noe skulle vært annerledes, hadde det vært at jeg hadde fullført kampen før full tid. Det er det eneste. Jeg har fremdeles ikke sett kampen på video, men det er disse tankene jeg sitter igjen med nå.

Det var nok en utrolig opplevelse å få bokse på hjemmebane. Neste gang vil jeg gå en tittelkamp over ti runder på hjemmebane igjen. Det er jeg mer enn nok klar for nå.

PS! Etter 17 proffkamper har jeg nå 14 seire, to uavgjort og ett tap.