Randesunds 2. divisjonslag på Gardermoen lørdag. Fra venstre: Mina Pauline Gregersen, Hanne Byklum, Ingrid Vehusheia, Helene Isachsen, Linea Hovland, Tone Ingebrigtsen, Anne C. Rosenvold, William Ingebrigtsen, Elisabeth Rosenvold, Gjert Ingebrigtsen, Camilla Hennig-Olsen, Fredrik Walderhaug, Ingvild Westersjø, Stine Heier, Ida Camilla Fosse og Martine Thorsen. Lisa Rognlid

Randesund vant sin sjette og sjuende strake seier

Randesunds 2. divisjonslag vant to nye kamper i helga og topper tabellen med optimale 14 poeng.

Fredrik Jæger Walderhaug

Denne helga har vi hatt en travel helg for hele gruppa. 3. divisjonslaget hadde dobbeltkamp i Stavanger, mens 2. divisjonslaget har spilt kamp i Kongsvinger og Stavanger. Lørdag leverte begge lagene varene med solide seire, 18-målsseier for vårt 3. divisjonslag og åttemålsseier for vårt 2. divisjonslag.

2. divisjonslaget spilte mot et ungt Kongsvinger-lag, og vi hadde full kontroll fra start til slutt. Vi ledet med 11 mål og prøvde oss på 7-mot-6-spill siste ti minuttene. Det ble en rotete slutt, men vi fikk med oss en god erfaring og vant altså med åtte mål.

Randesund-spillerne mot Kongsvinger, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

Søndag ble det en tøff kamp for vårt 3. divisjonslag som møtte serieleder og opprykksfavoritt Sola 2, og det endte med tap 30–23. Vårt 2. divisjonslag møtte Stavanger som er et lag som kan vinne mot alle og tape mot alle. Det ble en kamp hvor vi var i føringen hele kampen, og klarte å dra ifra etter hvert.

Vi vant til slutt 29-20, og står nå med sju av sju seire. Nå topper vi tabellen med to kamper mindre spilt enn Randesund på andreplass (som tapte begge sine bortekamper denne helga), og vi har to superviktige bortekamper kommende helg mot Sandefjord og Larvik Turn. Vinner vi dem, får vi en bekreftelse på at vi faktisk har et høyt nivå inne.

Randesund-spillerne mot Stavanger, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

Randesunds 3. divisjonslag. Bak fra venstre: Anne Linn Eriksen, Thea Løyte, Frida Kvernes, Malene Saxhaug, Frida Sundal, Ida Gabrielsen, Maja Nordseth Stokke og Silje Kjellemo Nilen. Foran fra venstre: Ine Lindgren, Lisa Rognlid, Lisa Nordseth og Tilde Gramstad. Lisa Rognlid

Publisert 3. november 2019 18:07