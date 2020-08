Vil nå norgestoppen med «kjendisbil»

Med gamlebilen til mitt drifting-idol Fredric Aasbø ønsker jeg å bli blant landets beste i denne fartsfylte sporten.

Joachim Haugenes (23, t.v.) fra Tvedestrand viser stolt fram bilen han nylig har kjøpt av sin tremenning, Fredric Aasbø (34, t.h.). Denne bilen brukte Aasbø blant annet som treningsbil før han vant drifting-VM i 2015 og som stuntbil i filmen Børning. Foto: Arild Dyrkorn

Joachim Haugenes

UTØVERBLOGG: Som niåring i 2007 var jeg på Rudskogen for første gang for å se min tremenning Fredric Aasbø sladde med sin sorte BMW. Allerede da fattet jeg interesse for drifting, men det var ikke før ti år senere at det utviklet seg til noe mer. Etter et gjennomført driftingkurs på Gardermoen tok det ikke lang tid før det ble kjøpt inn bil, en BMW E30 med turbomatet E36 M3 motor på 900 hk og 1000Nm.

Jeg har hatt litt «stang ut» med denne bilen i konkurranser, med unntak av fjorårets breisladdkonkurranse på E30 Meet Rudskogen. Der målte jeg muskler med de store og ble nummer to. På høsttreffet til Gatebil ble det en litt sur 21. plass i kvaliken, men av totalt 96 biler er jeg likevel godt fornøyd.

Sammen med Kristian Eldrup (25, t.h.) etter at vi fikk andreplass på e30meet i fjor. Foto: Thomas Dahl Tveter

Mye show har det også blitt, som du kan se i denne videoen. Fjorårets sesong var på mange måter svært vellykket. Det var mye kjøring og bilen leverte hver gang, til tross for at den flere ganger ble testet til det maksimale.

Annerledes sesong

Årets sesong har på mange måter ikke blitt som jeg hadde sett for meg, tanken var å få mer kjøretrening og prøve meg i litt flere konkurranser. Jeg bestemte meg tidlig for at dette blir året der vi setter det meste på pause og setter fullt fokus mot 2021.

Likevel gikk turen til Gatebil i juli og der hadde jeg håpet om at jeg kunne klare å få et bedre resultat i Breisladden enn i fjor. Men etter noen tekniske problemer og en lyd i motoren valgte jeg å spare motoren frem til jeg hadde funnet feilen.

Fakta Fakta drifting Drifting er en gren innen bilsport. Drifting er en kjøreteknikk hvor føreren lar bakhjulene sladde kontrollert mens bilen styres rundt en trasé eller bane. Vanligvis blir kjørelinjen, som er designet av et fagdommerpanel, laget ut ifra en linje som gir den høyeste hastighet og vinkel en bil er i stand til å beherske. Kriterier for dømming i en konkurranse kan være: Hastighet: Hastighet er et ikke- subjektiv kriterium. Hastighet brukes ved å overvåke en førers hastighet på en bestemt del av banen. Hver bane kan ha flere hastighetsområder, men bare ett område vil bli brukt i dømmingen. Vinkel: Den maksimale driftevinkelen en sjåfør kan opprettholde og kontrollere gjennom den definerte linjen. Linje: Driftelinjen er definert som den ideelle linjen bilen må følge og er merket med indre «clipping points» og ytre «clipping zones». Den definerte linjen blir satt av fagdommerne under konkurransen på hver enkelt bane. Stil/Show: Stil/show en den mest subjektive delen av førerens kjøring. Stil/show er førerens helhetlige evne til å føre bilen gjennom de spesifikke bedømmelseskriteriene og vise seg frem på den mest personlige og individuelle måten. Det er essensen av stil/show. Aggressiv kontraføring, nærhet til murer, ekstrem vinkel og ekstrem nærhet til lederbilen (twin-kjøring) er eksempler på hvordan personlige kjørestil kan bli vist frem. Kilde: Store norske leksikon

Da dukket plutselig muligheten jeg har ventet på; Fredric Aasbø tok kontakt og sa han skulle selge bilen. Vi heiv oss rundt og på en ukes tid var det et faktum. Bilen, en Toyota GT86 med 2jz motor på 1000hk og 1500Nm ble min. Fredric tok seg god tid og forklarte i detalj om bilen, og det var ikke lite. Dette er kjøretøyet han trente i for å bli verdensmester og vinne finalen i Los Angeles i 2015. I et intervju med gatebil.no sier Fredrik:

– Jeg har utrolig mange gode minner fra bak rattet i denne løpsbilen. Vi har laget verdens første driftingfilm i England, som har blitt filmet fra en satellitt i verdensrommet, vi har kjørt på snø og is på en hemmelig militærbase i Nord-Finland, vi har kjørt fra Lindesnes til Nordkapp og tilbake igjen for filmen Børning, og ikke minst har vi utallige runder på banen og flere seire på de forskjellige Gatebil-treffene.

Her gir jeg gass i driftingbilen jeg kjørte med i fjor. Foto: Thomas Dahl Tveter

Kribling i magen

Jeg kjente etter kort tid at prestasjonsangsten kom sigende etter å ha overtatt denne «kjendisbilen». Men det tok ikke lang tid før jeg forsto at nå eier jeg en råtass med et enormt potensial og jeg kjente at det kriblet i magen etter å få testet denne bilen.

Fredric har også sagt seg villig til å bistå med tips og råd for at jeg skal kunne bruke denne bilen for det den er bygget for, dette kommer til å bety enormt for meg i starten.

Nå ser jeg frem til å kjøre Toyota Trackday 27. august og Gatebil 28.-30. august. Dette blir innkjøring for å få justert inn bilen slik at den passer meg, ettersom jeg er noen centimeter kortere enn Fredric.

Til neste år er målet å kjøre NM, Gatebil, Toyota Trackday samt noen eventer i privat regi. Jeg vil kjøre så mye som mulig og ønsker å virkelig ta steget opp i norgestoppen. Drømmen min er å få konkurrere internasjonalt.