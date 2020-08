Fire NM-medaljer til Kristiansand

Kristiansand Sandvolleyballklubb hentet hjem en gullmedalje, to sølv og en bronse fra U15- og U19-NM i sandvolleyball.

Bak fra venstre: Rikke Jacobsen, Dorte Jacobsen, trener Alexandre Peres, Max Fosselie, Erle Askeland og Adine Fosselie. Foran fra venstre: Ole Ringøen og Sigurd Ringøen. Foto: Privat

Maiken Åreskjold Kristiansand Sandvolleyballklubb

I årets sandvolleyball-NM i Oslo for U15- og U19-lag var Kristiansand Sandvolleyballklubb (KSK) godt representert. Hele 12 av klubbens lag reiste inn til hovedstaden for å kjempe om medaljer.

Turneringen går over flere dager og fire lag fra KSK var med i tre av fire finaler.

– Klubben viser med dette stor bredde, hvor mulighetene for å nå helt til topps er til stede, sier en begeistret leder av klubben, Tor Inge Askeland.

KSK-trener Alexandre Peres flankert av Jo Sunde og Max Fosselie. Foto: Privat

Hovedtrener for KSK-spillerne, som også er landslagstrener for Norges jenter og gutter u18 og u19 i sandvolleyball, Alexandre Peres er også svært godt fornøyd med innsatsen.

I klassen for gutter under 19 år sto slaget i finalen mellom et rent KSK-lag med fetterne Ole Ringøen og Sigurd Ringøen mot Jo Sunde fra Molde og Max Fosselie fra KSK. Et jevnt oppgjør med enorm innsats som til slutt endte med 2-0-seier til Sunde og Fosselie.

– Ekstra gøy at vi gikk helt til topps. Ringøen-duoen var veldig sterk og ga oss ikke noe rom, så dette var en meget jevnspilt finale, sa Max Fosselie etter matchen.

KSK-trener Alexandre Peres flankert av Erle Askeland og Adine Fosselie. Foto: Privat

Adine Fosselie og Erle Askeland har spilt sammen i mange år tross sin unge alder. De nådde finalen i klassen for jenter under 15 år, og endte opp med sølv. En veldig god prestasjon av begge jentene, som er kjent for god teknikk og ikke minst taktikk. Vinnerne av denne NM-klassen var Melina Mol og BetinaTveit.

Tvillingparet Dorthe og Rikke Jacobsen spilte seg fram til semifinale for jenter under 19 år. De møtte tøff motstand i semifinalen, men etter tapet der spilte de seg til bronsemedalje. En sterk prestasjon i en tøff klasse.

Sandvolleyball-NM i Oslo fortsetter ut uka for klassene jenter og gutter under 17 år og for jenter og gutter under 21 år. Også her er KSK godt representert med 12 lag og har fine medaljemuligheter her også. Søndag skal følgende i aksjon i semifinalene:

Gu21: Max Fosselie og Jo Sunde

Ju21: Lea Askeland og Rikke Jacobsen

Gu17: Even Stray Aas og Elias Strandbu

Ju17: Elise Munkejord Pedersen og Adine Fosselie