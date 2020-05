«Gjør som jeg sier, og skyld på meg om vi taper»

Steinar Skeie er inne i sin 18. sesong som hovedtrener i Vindbjart.

Steinar Skeie (60) er hovedansvarlig for Vindbjart FKs A-lag på 14. året. I tre perioder har han (1982-83, 1987–88 og 2007-20) til sammen 18 sesonger som hovedtrener. Foto: Ivar Thoresen

Teddy Moen, daglig leder norsk fotballtrenerforening

Dette gjør ham til en av landets fremste kontinuitetsbærere på trenersiden. Han har også vært medlem i NFT siden oppstarten i 1986, og han er en gjenganger på Cupfinaleseminaret.

Hvorfor valgte du å bli fotballtrener?

– Fordi jeg tidlig hadde en pedagog i magen og likte å vise andre hvordan de kunne gjøre ting for å lykkes. Og fordi jeg hadde mange dårlige trenere i min oppvekst, bidro også det til min nysgjerrighet på trenerrollen. Derfor var jeg tidlig bestemt på å bli trener, slik at jeg kunne hjelpe andre med å nå den drømmen jeg selv hadde om å bli toppspiller. Et mål jeg ikke nådde.

Hva slags fotballtrener er du? Hva er din visjon, dine verdier og hva ønsker du å oppnå for de lagene og spillerne du skal utvikle?

– Jeg ønsker å spille en fotball som begeistrer og utvikler. Derfor er jeg også mest opptatt av det vanskeligste i fotball: Å score mål. På mine lag har man klareringsforbud, noe jeg oppfatter som veldig utviklende. Ikke minst mentalt, siden konsekvensene er så store om man mislykkes. Vi har følgende postulat i Vindbjart som står sterkt på hver trening: «Det er lov å feile, men ikke lov å feige». Jeg er en trygg og uredd trener. Vi spiller vårt spill. Uansett motstander, bortebane eller hjemmebane. Dette er DNAet i mine lag. Vi kaller det for «krydderfotball». Et begrep som ble unnfanget i 2008.

Hvordan vil du vurdere deg selv som trener?

– Jeg tror jeg har vært i en god og kontinuerlig utvikling. Derfor er jeg bedre i dag enn for noen år siden. Jeg bryr meg om enkeltspilleren og er glad i folk. Jeg elsker selve fotballspillet! Dog er det viktigste at laget utvikler seg som helhet. «Det er viktig at du er god selv, men enda viktigere at du spiller dine medspillere gode.» Det er et sitat jeg bruker. Min trygghet er det grunnlaget som kunnskap og livet har gitt. Jeg erkjenner at en verken har fasiten eller alltid vet best. Slik er jeg. Selvfølgelig har jeg en filosofi, men fasit, nei!

– Jeg forsøker å være lyttende og spørrende. Å invitere til dialog. Men til slutt er det trenerens lodd å ta de endelige beslutninger. Og noen ganger er det upopulære avgjørelser. Ja, det hender jeg sender folk i garderoben, selv om det hører til sjeldenhetene. Spesielt i motgang er det viktig å være tydelig. «Gjør som jeg sier, og skyld på meg om vi taper», har jeg sagt veldig mange ganger i min tid som trener.

Hva er det som gjør at du går på sesong etter sesong i Vindbjart?

– Min kjærlighet for klubben og bygda. Jeg ønsker å gjøre Vennesla til et bedre sted å vokse opp. Vår klubb har også vært gjennom perioder med resultatfokus, topping og ekskludering. Gjennom disse årene har vi styrket arbeidet med inkludering og utvikling. Når lagene spiller kamp, skal alle spillerne være på banen minimum en omgang (A-laget unntatt). Dette har vært en fanesak for meg. Mitt engasjement er ikke bare A-laget, det er hele klubben. Jeg ønsker at VFK som klubb skal være romslig og gi plass til både de som vil satse på fotballen, og de som har ønsker å være der for miljøet.

– Klubben har gjennom årene hatt en rekke kloke hoder i styrerommet, noe som også gjør det enklere å være trener. Vindbjart har jo ingen rik onkel, så det må arbeides hardt for å lykkes. Vennesla er ei bygd hvor hardt arbeid, raushet og usnobbete verdier står sterkt.

Hva er plussene og minusene med slik kontinuitet?

– Det er pluss når det gir resultater og utvikling. Dog bør man ikke ha kontinuitet bare for sin egen skyld. Med stabilitet er det lettere å følge kursen som er satt. Ved å bli gitt tid, akkumulerer man også mye kunnskap og erfaring som man kan bygge et prosjekt videre nå. Minuset blir om man lukker seg og går rundt med «skylapper». Man må alltid være åpen for nye tanker og ideer. En viss fare for at man går lei mange av de samme ansiktene, er også noe man må tenke på.

– Hva slags plass har Vindbjart Fotball i bygda Vennesla fra ditt perspektiv?

– Vindbjart Fotball har en veldig sentral rolle. Med rundt 700 aktive vil jeg påstå at klubben er bygdas viktigste «smeltedigel». Alle er velkommen på tvers av religion, politikk, hudfarge, utdannelse, jobb, legning og kjønn. Og det tror jeg også kommunens politikere og administrasjon ser. Derfor har vi nylig også fått oppgradert idrettsanlegget for rundt 40 millioner.

Hva er dine største opplevelser og prestasjoner?

– At vi har fått fram veldig mange spillere til toppfotballen. Når noen tar steget videre, blir jeg gled og stolt. 4-0-seieren over storebror IK Start i NM (2015) står naturligvis også høyt. Vi feide dem rett og slett av banen med klareringsforbud og krydderfotball. Start var et eliteserielag med et budsjett på 64 millioner, mens vi hadde 1,5 millioner. Det var rett og slett en kamp, en prestasjon og et resultat for historiebøkene.

Lokalt har mange vært kritiske til det som er «krydderfotball» og at du bruker sosiale medier mye. Hva synes du om dette?

– Kritikken har vært interessant og utviklende. I mitt virke må jeg tåle å takle dette. Og jeg har verken mistet fatningen eller troen på det vi har holdt på med. Jeg har nok heller blitt mer skjerpet og motivert. Selv om mange har vært kritiske til vår spillestil, har jeg stått støtt på filosofien. Det er mange veier til Rom. Det er uomtvistelig at vi har oppnådd sterke resultater i utvikling av lag og enkeltspillere med vår måte å trene/spille på. Uten store økonomiske ressurser.

– Bruken av sosiale medier har primært vært for å promotere og skape interesse rundt klubb, lag og enkeltspillere. Hadde jeg vært trener på et høyere nivå, ville jeg nok droppet det. Men siden vi får lite oppmerksomhet i ordinære medier, er sosiale medier en plattform jeg bruker for det er verdt. Det har gjort Vindbjart mer synlig for folk.

Hvordan ser du framtida?

– Jeg stortrives som trener. Ikke minst fordi vi nå i løpet av de to siste årene har måtte bygge opp en ny og spennende A-stall med mange egenproduserte spillere. Men jeg pusher 60 år *. Så jeg er på slutten av min karriere. Derfor har jeg for første gang i min lange trenerkarriere fått en kontrakt som sier at klubben skal være positiv til å slippe meg om klubber på høyere nivå skulle være interessert. Drømmen hadde vært å trene IK Start, flaggskipet på Sørlandet. Men sjansen er nok ikke stor for at det skjer. Derfor lever jeg i nuet og gleder meg veldig til en ny sesong med Vindbjart FK.

* Dette intervjuet ble foretatt i slutten av februar, før Steinar Skeie fylte 60 år 4. april 1960.