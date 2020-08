Tjomsland med hat trick på hjemmebane

Øystein Tjomsland klinket til med tre seire og en andreplass i søndagens løp på Sørlandets Travpark.

Øystein Tjomsland fra Søgne viste med tre nye triumfer søndag at han er i rute til høstens storløp. Foto: Hesteguiden.com

KRISTIANSAND: Travtreneren fra Søgne var sjeldent forsiktig i forhåndsuttalelsene vedrørende stallhestene søndag. Men til tross for litt negative oppvarmingsrapporter og skepsis etter innsats i foregående løp på enkelte hester, levnet ikke 49-åring det minste tvil da det virkelig gjaldt. Fire stallhester til start resulterte i tre seire og en andreplass.

Gjorde grep etter oppvarming

Vestpol Loke imponerte stort da han dundret rundt Sørlandet-ovalen i ensom majestet og kom til mål på smått fantastiske 1.25,5 over den velvoksne distansen 2640 meter. Ikke bare var det rekordforbedring med to sekunder, det var også en solid søknad om å bli tatt seriøst i diskusjonen om å være en Derby-finalist om en snau måned. Tjomsland viste at han er en fagmann til fingerspissene, da han etter en middels oppvarming tok av bakskoene på Vestpol Loke og fikk akkurat de svarene han ønsket.

– Han var nær ved å galoppere flere ganger og er ikke lett å kjøre, men det var helt klart at vi fikk en effekt ut av trekket med å ta av ham bakskoene, bekreftet Tjomsland etter løpet.

Vestpol Loke eies av Rune og Ludvig Jensen fra Tveit.

3-åringer av høy klasse

Brenne Brage fulgte opp med å ta sin tredje seier i det femte forsøket da han vant på 1.29,3/2140 meter. Også her var suksessoppskriften tet hele veien. Siktet er nå innstilt på kvalifiseringene til Kriteriet på Bjerke travbane om snaue to uker for den tre år gamle hingsten. Jevngamle Gull Tina rundet av en toppkveld for Tjomsland da hun vant sitt debutløp på 1.33,1/2140 meter på enkleste vist.

– Hun kom litt seint inn i mitt treningsopplegg, men har vist stor framgang. Hun har egentlig alt som skal til for å bli en veldig bra hest, roste suksesstreneren fra Søgne.