Karins magiske øyeblikk

Karin Hauges hest L.A.’s Magic Moment imponerte stort da han vant på Forus Travbane.

Karin Hauge fra Froland kunne smile bredt etter L.A.'s Magic Moments seier på Forus lørdag. Foto: Hesteguiden.com

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

Amatørtrener Karin Hauge fra Froland har strålende form på sine hester om dagen.

Utgangspunktet var mildt sagt utfordrende; hesten startet fra det ytterste sporet bak startbilens vinger, en posisjon det under normale omstendigheter er svært vanskelig å komme inn i løpet fra. Kusk Tom Erik Solberg visste imidlertid at sørlandshesten var godt preparert for oppgaven og satset alt på ett kort fra start.

Allerede ut på den første langsiden fikk L.A.’s Magic Moment overta taktpinnen, men det hadde kostet en knalltøff 1.10-åpning de første 500 meterne. Til tross for at melkesyren naturlig nok meldte seg nedover oppløpet, stred den fem år gamle vallaken tappert og red stormen av. Vinnertiden ble sterke 1.14,7a/2040 meter for hesten som Hauge eier sammen med samboer Espen Edvardsen.