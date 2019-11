Fra venstre: Odine Jensen, Martine Kårigstad Andersen, Iben Andås, Benedicte Udjus, Mathilde Flo Hjetland, Emma Lindal og Karine Dahlum. Kai Corrigan

Storseier til Våg-damene

Våg la grunnlaget for lørdagens 35-24-seier mot Larvik Turn med en sterk 1. omgang.

Martine Kårigstad Andersen Våg Damelag

KRISTIANSAND: På spillermøtet i begynnelsen av uka la vi en plan for kampen, og etter en god treningsuke med fokus på fart og flyt i spillet, var vi klare for å smelle til nok en gang. Vi startet kampen mot tabelltreer Larvik Turn slik vi hadde snakket om, med mye fart i spillet vårt, og fulgte planen til punkt og prikke.

Fra fløyten blåste fikk vi satt «Vågmuren» som vi skulle prøve å holde kampen ut. I første omgang kan man trygt si at forsvarsspillet var storartet, med god timing i taklinger og høy frekvens i beina. Det vi gjorde på banen var med kvalitet, og selv med en del bomskudd fikk vi tidlig en komfortabel ledelse. Det solide angrepsspillet varte ved, og vi fikk rotert godt på spillerne. Vi gikk da til pause med en solid 18-9-ledelse uten å ha brukt mye krefter.

God stemning

I garderoben ble vi enige om at vi skulle fortsatte der vi avsluttet. Andreomgangen startet vi med tre kjappe scoringer, og kampen var i realiteten avgjort. Det var god stemning på tribunen, på benken og på banen, men selv da vi hadde en solid ledelse, så ikke Larvik Turn ut til å gi opp på noe som helst måte. Til tider slapp vi dem litt for langt inn i 9-meteren, noe som fører til en del lette mål for motstanderlaget. Etter hvert ble det litt Hawaii-spill, men vi fortsatte å trykke på.

Fakta Kampfakta Våg-Larvik Turn 35–24 (18–9) 2. divisjon kvinner avd. 2 Ca 60 tilskuere i Karusshallen Våg: Benedicte Udjus, Lise Hag Tellefsen 2, Mathilde Flo Hjetland 3, Ine Tjomsaas Markussen 4, Laureta Veliqi 4, Karine Emilie Dahlum 9, Iben Tomalie Andås 4, Pernille Akselsen, Tuva Thorstad Lilleås 4, Martine Kårigstad Andersen 2, Veriana Veliqi 3. Toppscorer Larvik Turn: Thina Helene Kolås Øyesvold, 10 mål. Dommere: Fatima Malkoc og Tor Brede Launes Utvisninger: Våg 1x2 min, Larvik Turn 2x2 min.

Vi hadde kontroll hele kampen, noe som er utrolig deilig etter alle de nervepirrende kampene vi har spilt i år. I tillegg kom alle spillerne på scoringslista, som viser at vi har en bred stall med gode spillere på alle posisjoner. Til slutt vant vi med 11 mål, 35–24. Vi holder dermed 2. plassen i serien med god margin, etter ni seire på 11 kamper. Randesund topper med ti strake seire.

Snart årets høydepunkt

Vi får nå igjen for de gode treningene og det fantastiske miljøet i denne gruppa, samt gode trenere som tilrettelegger alt for at vi skal prestere på best mulig måte og ha det gøy samtidig. Etter et halvår med tøffe treninger, nervepirrende kamper og minibuss er vi snart klare for desember og pinnekjøttet. Men først skal vi spille den kampen som alle jentene gleder seg mest til i år. Vi møter nemlig Randesund på hjemmebane siste kampen før jul, og vi skal gi alt for å bryte seiersrekken deres.

Før denne kampen har J16 Bring-runde, mens J18 har Lerøy-runde i de landsdekkende seriene. Vi hadde også to tredjedivisjonskamper i helgen som begge var veldig spennende. Den ene kampen fikk vi vippet i vår favør, mens den andre gikk feil vei. En seier og ett tap ble fasiten for tredjedivisjonslaget, og flere J16-spillere fikk sin debut for damelaget.