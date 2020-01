Fløy-seier mot Start 2

Ole Fredrik Thorsen scoret to mål da Fløy vant lørdagens treningskamp mot Start 2.

Arkivfoto fra siste seriekamp i fjor mellom Fløy og Start 2, med lørdagens tomålsscorer Ole Fredrik Thorsen i fint driv. Foto: Svein Grundetjern (arkivfoto)

FLEKKERØY: Lørdag tok Fløy-trener Nikola Trajkovics unge mannskap imot Start sine rekrutter til kamp på Arkicon Arena. Etter en hektisk kampuke gav Trajkovic den unge garden i Fløy sjansen til å vise seg fram, og her var det flere som grep den med begge hender.

Start 2 gikk opp i ledelsen etter 22 minutter ved Kristian Lien som scoret på straffe. Fløys midtstopper taklet en Start2-spiller i fart mot målet og dommer Jon Romuld Håversen pekte på straffemerket.

Men Fløy svarte kjapt, for etter 25 minutter stupheadet Ole Fredrik Thorsen inn utligningen fra omtrent 5 meter. Og samme mann skulle sende øylaget i føringen kvarteret senere. Thorsen er fox in the box og luktet det gode innlegget fra kanten, timet løpet perfekt og avsluttet direkte i mål. Øygutten har muligens hentet inspirasjon fra en viss blond nordmann i Bundesliga som også herjer foran mål for tiden.

Lagene gikk til pause på stillingen 2-1 i Fløys favør. Etter pause ble det gjort flere bytter hos gjestene og tempoet falt litt. Det ble skapt få sjanser i 2.omgangen til tross for et ballmessig overtak til ungguttene i Fløy. Etter 77 minutter stanget Fløys talentfulle midtbaneanker Ole Bjørn Salvesen inn 3-1 på utsøkt vis, da han headet ballen i nota fra 14 meter!

Det hele endte 3-1 og Fløy sine unggutter fikk vist seg godt fram for både fansen og trener Nikola Trajkovic.

Kommende treningskamp for Fløy er lørdag 8. februar borte mot MK. Kampen spilles i Idrettsparken (Mandal) med kampstart kl 15.

Start 2s lagleder Alf Erik Svela melder følgende:

– Et ungt Start G19 spilte sin tredje kamp på halvannen uke og tapte fortjent mot Fløy. Vi er inne i en tung treningsperiode, og slitne bein kan muligens være noe av forklaringen på litt manglende rytme offensivt.

Fløy - Start 2: 3-1 (2-1)

Mål: Lien (Start 2), Thorsen x2 og Salvesen (Fløy)

Fløy (1-4-4-1-1): Andreas Olsvoll - Kaj-Stian Apeland, Jovan Radocaj (prøvespiller), Johan Vigsø, Jone Kleppa - Sander Bergan, Arent-Emil Hauge, Ole Bjørn Salvesen, Andre Richstad - Daniel Eikeland - Ole Fredrik Thorsen (kaptein). Benk: Jesper Pettersen (prøvespiller), Daniel Akselsen, Peiwast Hama, Mansor Said.

Start (1-4-2-3-1): Sondre Solås, Andreas Posti, Xiaolong You, Andreas Haraldsen, Altin Ujkani, August Vik, Johannes Eftevaag, Sander Svela, Preben Hille, August Fredriksen, Kristian Lien. Benyttede innbyttere: Emiel Peersen, Isac Karlsen, Vitaliy Bravikov, Jonas Larsen, Daniel Berglund, Lyder Daland.

