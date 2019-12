Sondre Paulsne scoret fire mål i søndagens seriekamp i Drammneshallen. May Elin Aunli (arkivfoto)

Nytt drama for ØIF Arendal

For andre seriekamp på rad spilte ØIF Arendal 31–31 mot et topplag. Denne gang borte mot Drammen.

Brukergenerert innhold

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DRAMMEN: Det var et viktig bortepoeng ØIF tok med seg søndag, for med poenget klarte nemlig ikke Drammen å dra fra på tabellen og ØIF Arendal har fortsatt kontakt med Drammen og de andre topplagene når serien nå er halvspilt for de fleste lagene.

Og det kan legges til at poengdeling med samme resultat i to kamper på rad, det er ikke hverdagskost i norsk håndball.

Tett fra første stund

ØIF lå under 2–3 etter fem spilte minutter i Drammenshallen, men ledet både 1–0 og 2–1. I starten var det ØIF mot Joachim Hykkerud, for det var Drammens linjespiller som sto for begge de første scoringene til vertene. Drammen satte tre strake mål og ØIF ble liggende under 2-4, men fikk en redusering ved Olaf Richter Hoffstad på en kontring, før Jesper Munk sørget for balanse. Da fikk også Drammens Espen Lie Hansen en utvisning for behandling av ØIF-spilleren i den situasjonen.

Overtallet varte i 32 sekunder, før Martin Lindell ble for tøff med en Drammen-spiller og måtte ut. Da sto det 4–4.

Etter ti minutter sto det 5-5, men like etter var Jesper Munk på rett sted og sørget for 6–5.

Lagene fulgte hverandre og etter kvarteret sto det 8–8.

Fra det sto 7–7 var det ØIF som var i føringen med et mål, mens Drammen ble jagende. Det ble 8-8, 9-9, men så klarte Martin Lindell og Jesper Munk å skaffe ØIF to måls ledelse. Jepser Munk satte da inn sitt femte mål da han satte 11–9.

ØIF ledet 13–12 etter 20 minutter. Det var målrikt i Drammen, noe som ikke var uventet. Olaf Richter Hoffstad sørget for 14-12, bare for å se at Drammen reduserte på en kontring etter at ØIF hadde mistet ballen.

Fem minutter før pause var det blitt 15-15, men de fem siste minuttene rakk ØIF å score en gang mer enn hjemmelaget, slik at det var 18–17 til ØIF ved pause. Da hadde ØIF hatt en mulighet til å skaffe seg et forsprang på tre mål som de misbrukte. Alt i alt var det en god omgang offensivt for ØIF, som flere ganger straffet et Drammen-lag i ubalanse.

Starten på andre omgang ble ikke som ØIF hadde håpet. Miss i de første angrepene og Drammen raskt foran med et mål. Tre angrep på rad ble skuslet bort fra ØIF med feil og dårlige avslutninger. Sondre Paulsen satte 19–19 fra sjumeteren, men da var fem minutter gått.

Time out hjalp

Det har vært noe med starten av andreomgangene for ØIF. Det skjedde mot Elverum og det skjedde i Drammen. ØIF skjøt i hytt og vær, mens Drammen traff på sine forsøk. En scoring i løpet av de første 8.30 fikk Marinko Kurtovic til å ta time out. Da lå laget under 19–23 ...

Heldigvis hjalp time outen og ØIF kom tilbake i kampen med tre kjappe scoringer, uten at Drammen klarte å kvittere. Etter 42 minutter sto det dermed 23–24 – ØIF bare målet bak. Og Jesper Munk sørget minuttet seinere for 24-24, etter en redning fra Åsmund Strat ga ØIF muligheten til å komme à jour.

Med ti minutter igjen måtte ØIF kjempe for å hente inn de tre målene Drammen hadde fått i ledelse. Feil framover, og en ufortjent tominutter på Eirik Heia Pedersen, hadde vært med på å gi ØIF problemer. De lå bak 25–28.

Men ØIF fikk sjansen seks mot fire, etter at både Hykkerud og Lie Hansen hos vertene hadde endt opp i ”fryseboksen”. Det ga bare en scoring i pluss, etter at også et straffekast var blitt svidd.

Med fem minutter igjen så det ikke lyst ut. ØIF var i undertall og lå bak med 26–30. Drammen så ut til å cruise det inn, men ØIF ga seg ikke. Tre minutter seinere var det 31-31, etter at ØIF fikk god uttelling av en overtallsperiode.

Reddet poenget

Kristijan Jurisic berget poeng med å redde Drammens siste avslutning i sitt comeback mellom stengene etter skade.

ØIF fikk sjansen til å sette seiersmålet, men lyktes ikke. Så fikk Drammen sjansen, men der var ”Comeback Kid” Kristijan Jurisic på plass. Med redningen berget han poeng på bortebane for ØIF Arendal, som dermed har to ganger på rad spilt 31–31 mot et topplag. Også mot Elverum på onsdag endte det 31–31.

Etter 11 spilte kamper ligger ØIF på andreplass på tabellen, ett poeng bak tabelltopp Kolstad, som har spilt en kamp mindre.

Publisert: Publisert 2. desember 2019 10:29