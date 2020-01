Følelsen av å fly

Som gymnast trener jeg utallige timer på tekniske øvelser for å kunne utfolde meg en kort tid i lufta.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Arendalitten Knut Skogeng (24), som er hovedtrener for Arendal Teamgym, streber konstant etter å hoppe høyere. Foto: Oliver Bay

Knut Skogeng

UTØVERBLOGG: Forestill deg at du er høyt oppe i lufta, du svever, du er fri for alt annet rundt deg.

Denne følelsen er det få ting her i verden som kan slå. Følelsen av å fly og å være herre over de fysiske lover.

Mitt navn er Knut, og jeg er en gymnast. Det å være en gymnast, er en ganske spesiell følelse. Man trener utallige timer på tekniske øvelser for å kunne utfolde seg i lufta. Hvor lenge jeg kan «fly» avhenger av hvilket apparat og hvilken øvelse som skal gjøres. Hoppene har fra ca ett sekund til rundt tre sekunders varighet. I dette hoppet, hvor jeg gjør en dobbel strak salto med seks skruer (2160 grader), er jeg rundt tre sekunder i lufta.

For meg finnes det kun ett sted her i verden hvor jeg føler meg fri og har stålkontroll over meg selv, og det er når jeg «flyr». Man får et ufattelig adrenalinkick når man gang etter gang vil prøve å nå nye høyder.

Siden jeg startet med turn i en alder av seks år, har jeg alltid ønsket å nå lenger, sprenge grenser, utvikle meg og nå det absolutt ytterste av meg selv. Hvor mange saltoer kan jeg klare? Hvor mange ganger kan jeg skru rundt meg selv? Hvor høyt kan jeg hoppe?

Disse spørsmålene har vært en guideline for meg hele livet, som både har hatt en positiv effekt på meg som gymnast, men også som menneske.

En del ganger har jeg blitt spurt: «Hvorfor prøver du å gjøre noe som potensielt kan skade deg?»

Jo, det skal jeg fortelle deg. Fordi det å jakte på noe som virker fullstendig umulig, for deretter å klare å oppnå det, er en følelse som er eksepsjonell.

Mestringsfølelse er en herlig følelse, men hvis man legger til det at det du prøvde å utføre, nærmest tilsier det er umulig, blir det en ekstraordinær følelse, som gir grunnlaget for å sprenge nye grenser.

Blant Knut Skogengs meritter i teamgym for lag er gull i norgesmesterskap, svensk mesterskap, dansk mesterskap, nordisk mesterskap, samt sølv og bronse i EM. Foto: Privat

Ingenting er umulig om tror på deg selv og går helhjertet inn for det.

Tøy og bøy, turn er gøy!

Publisert: Publisert 1. januar 2020 19:59

