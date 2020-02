Arendal med uavgjort mot norgesmester Viking

Tobias Arndal sto for kampens store enkeltprestasjon da han dundret inn 1-1 mot Viking på SR-Bank Arena søndag kveld.

Tobias Arndal scoret Arendals mål i søndagens treningskamp borte mot Viking. Foto: Arendal Fotball

STAVANGER: 1–1 ble også sluttresultatet da Arendal møtte den regjerende norgesmesteren på bortebane,

Selv om Viking hadde ballen mest, så viste Arendal svært mye som kan skape optimisme i ukene framover mot sesongstart. Spesielt i 1. omgang var det først og fremst en forsvarskamp mot Arendal, men laget framsto defensivt disiplinert og demonstrerte også trygghet og ro – selv i pressede situasjoner.

Fakta Kampfakta Viking-Arendal 1–1 (0–0) Treningskamp, SR-Bank Arena Tilskuere: 150 Mål: 1–0 Sebastian Sebulonsen (58), 1–1 Tobias Arndal (74) Dommer: Mischa Kellerhals, Orre IL Arendal: Leopold Wahlstedt - Dejan Corovic (Magnus Madsen fra 62.), Sune Kiilerich, Peter Reinhardsen (prøvespiller), Mads Madsen - Peder Nersveen, Conrad Wallem, Kim Kvaalen (Tobias Arndal fra 46.) - Markus Håbestad (Sharif Cham fra 62.), Omar El Ghaouti, Fabian Ness (Håvard Meinseth fra 53.). Viking: Arild Østbø - Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 46.), Fredrik Torsteinbø, Viljar Vevatne (Henrik Heggheim fra 64.), Rolf Daniel Vikstøl - Johnny Furdal (Adrian Pereira fra 46.), Kristoffer Løkberg (Sebastian Sebulonsen fra 46.), Joe Bell (Harald Nilsen Tangen fra 46.) - Ylldren Ibrahimaj, Even Østensen, Zymer Bytyqi (Tommy Høiland fra 46.)

Det sto 0–0 til pause på SR-Bank Arena, etter en solid forsvarskamp fra Arendals side. Imidlertid slet Arendal med å få etablert eget spill. Likevel fortsatte laget å være tålmodige med å spille seg ut bakfra og jobbe seg inn i kampen.

Kom mer med

I pausen gjorde begge lag flere endringer på lagene, og det var Viking som først fikk tellende uttelling da 20 år gamle Sebastian Sebulonsen headet inn 1–0 etter et godt innlegg fra Viljar Vevatne.

Men Arendal nektet å gi opp og kom stadig mer med i kampen. Uttellingen kom et kvarter før slutt da Tobias Arndal fyrte av fra 18 meter. Den kula kunne heller ikke Viking-keeper Arild Østbø gjøre noe med – og dermed var altså lagene like langt. Faktisk kunne Arendal ha sikret seieren 10 minutter før full tid, men det hadde nok vært i overkant av uttelling på sjansene.

Godt utbytte

Arendal-trener Steinar Pedersen er veldig godt fornøyd med utbyttet av treningskampen.

– Vi får gode og nyttige referanser når det gjelder tempo og hvordan vi må løse det når vi blir satt under press. Vi var veldig disiplinerte i den defensive strukturen og løste stort sett utfordringene bra – selv om vi også ble straffet i enkelte situasjoner. Men alt i alt var dette veldig nyttig, fastslår han på bussen på vei hjem fra Stavanger.

Han konstaterer at Viking hadde stort tempo fra første spark på ballen og de lyktes med å diktere kampen på den måten de ønsket.

– I spill og sjanser blir det dermed i stor grad en forsvarskamp for oss, men vi må håndtere det kampbildet vi får i alle kampene. Utover i kampen fikk vi også justert litt på vårt eget spill og dermed håndterte vi også utfordringene på en god måte, mener Steinar Pedersen.

Disiplin

Han har ingen problemer med å innrømme at Viking hadde det meste av banespillet, spesielt før pause. Men nettopp derfor er han også svært godt fornøyd med hvordan de defensive oppgavene ble løst.

– Viking har ballen mye, men skaper egentlig ikke veldige mange sjanser mot oss. Det er jeg fornøyd med, sier Arendal-treneren.

Han er også svært fornøyd med scoringen Arendal fikk, ikke bare fordi Tobias Arndal fikk perfekt treff fra 18 menter, men også fordi det var godt spill i flere lagdeler førte fram til scoringen.

– Vi har også to-tre muligheter til i kampen, så vi kunne jo hatt enda bedre uttelling. Samtidig gjør Leo to strålende parader på de største Viking-sjansene, og det er alltid viktig å ha matchvinnere i begge ender av banen, påpeker Steinar Pedersen.

Kollektivt spill

Sammenlignet med 2019-sesongen mener han å se et vesentlig bedre kollektivt spill i år.

– Jeg synes alle jobber disiplinert og for hverandre gjennom hele kampen. Og vi ser hvor viktig det er at alle står opp og ofrer seg i duellspillet. Sune sa i garderoben etter kampen at vi må holde tak i offerviljen for å skaffe oss resultatet som vi viste i denne kampen. Det er godt sagt, mener Steinar Pedersen som mener Viking var gode og vanskelige å spille mot.

– Vi får gode referanser når det gjelder gjenvinningsspillet og hvordan de satte oss under press, spesielt i første omgang.

Sterk tropp

Viking stilte med en sterk tropp, men manglet spillere som Veton Berisha, Runar Hove og Yann-Erik de Lanlay som alle er skadet. Arendal måtte på sin side klare seg uten blant andre Avni Pepa, Reiss Greenidge, Stian Rokås Michalsen, Anders Hylen Pedersen, Kristian Eriksen og Ilir Kukleci.

