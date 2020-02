Angriper ferdig i Arendal

Vital Curtis Kaba (25) forlater Arendal Fotball etter at han og klubben er blitt enige om å terminere kontrakten.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vital Curtis Kaba står fritt til å finne seg en ny klubb etter at kontrakten med Arendal nå er terminert. Foto: Arendal Fotball

Brukergenerert innhold

Arendal Fotball

ARENDAL: Angriperen står dermed fritt til å finne seg ny klubb.

Vital kom til Arendal foran 2019-sesongen etter at han hadde imponert stort for et opprykksjagende Frigg-lag i 3. divisjon. Han scoret 24 seriemål for Frigg i 2018 og han overbeviste også da han ble hentet på prøvespill til Arendal.

Det var naturlig for Vital å takke ja til tilbudet fra Arendal, ettersom han opprinnelig kommer fra byen og har spilt aldersbestemt fotball i Grane og Hisøy.

Dessverre ble ikke debutsesongen i Arendal like god som både han og klubben hadde håpet på. Skader har vært en sterkt medvirkende årsak til at det har blitt mindre spilletid enn forventet for måljegeren.

Etter at Omar El Ghaouti kom til Arendal fra Bryne tidligere i vinter og Fabian Ness også ser ut til å være på vei mot en svært lovende sesong, så er også kampen om spissplassen blitt ytterligere tilspisset.

Etter en dialog mellom klubb og spiller de siste dagene, har klubben valgt å imøtekomme Vital Kabas ønske om å bli fristilt fra kontrakten.

– Han har fortsatt mye ugjort som fotballspiller, og vi ønsker ham virkelig lykke til videre, sier daglig leder Bård Sterk-Hansen i Arendal Fotball.