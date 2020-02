Jesper Saltvik Pedersen fra Agder og Rogaland Skikrets håver inn verdenscupseire

Norges beste paralpinist har nå seire i alle disipliner, og etter en kanonstart på verdenscupsesongen mener landslagssjef Hans Blattmann fra Hovden at Jesper Saltvik Pedersen er på stø kurs mot sin tredje sammenlagtseier.

STORESLEM: Jesper Saltvik Pedersen fra Agder og Rogaland Skikrets konkurrerer i sitteski i paraalpint. Han har allerede åtte verdenscupseire. Her i aksjon i Sakhalin i Russland. Foto: Kim Yuru, privat

I en sesong uten de store mesterskap har målet vært å vinne hvert renn.

– Det har blitt for mange andreplasser, mener Jesper Saltvik Pedersen selv – tross åtte førsteplasser siden verdenscupåpning i sveitsiske Veysonnaz 8. januar.

Slalåm har fram til nå vært tjueåringens favorittdisiplinen. Men i russiske Sakhalin, hvor paraalpinlandslaget har vært siden 9. februar, har han tatt sin første utforseier. Dagen etter kom hans andre seier i samme disiplin. På grunn av sykdom har han måttet stå over de tre siste rennene i Russland, men håper å kunne delta i storslalåm, slalåm og parallellslalåm før avreise 22. februar.

Kanonstart

– Det har gått veldig godt, egentlig. Jeg har fått trent godt i motsetning til i fjor, forteller karmøybuen. Da hadde han treningsforbud hele sommeren og fram til midten av september grunnet betennelse på hjertet.

SUKSESS: Hans Blattmann fra Hovden har hatt ansvar for paraalpinlandslaget i tre sesonger. Her fra ledertreffet under den pågående verdenscupen i Russland. Foto: Kim Yuru, privat

Også trener Hans Blattmann er fornøyd med resultatene i verdenscupen som er arrangert i sveitsiske Veysonnaz, italienske Prato Nevoso, slovenske Kranjska Gora til for øyeblikket russiske Sakhalin.

– Vi hadde noen målsettinger om å forbedre oss. Vi har gjennomført det vi skulle på samlinger. Målsettingen var å vinne alle renn han deltok i. Vi har vært veldig offensive, at han skal kjøre så godt han kan og det har han landet bra, sier landslagssjefen.

NORGES BESTE: Jesper Saltvik Pedersen er landets beste paralpinist. Her fra åpningen av verdenscupen i Sakhalin i Russland. Foto: Kim Yuru, privat

Roser Hovden

Mellom høstens europacup og verdenscupåpning i januar var det samling på Hovden. Og Saltvik Pedersen er full av lovord om treningsforholdene øverst i Setesdal.

LANGT ØST: Skistedet Gorny Vozdukh i Russland har 20 km med bakker og ligger i Sakhalin Oblast, øst på Sakhalin-øya. Foto: Kim Yuru, privat

– Treningsforholdene på Hovden er helt konge. Det er veldig god service og bakkene er veldig bra. Også er Hans (Blattmann, trener, journ.anm.) en lokal helt, så han kan gjøre som han vil der, ler alpintalentet, som opp gjennom årene har vært på flere samlinger i Setesdal.

LUFTIGE SVEV: Jesper Saltvik Pedersens har vært plaget av sykdom i Russland og har måttet stå over tre renn, men har vunnet to utforrenn så langt. Foto: Kim Yuru, privat

Landslagssjef Hans Blattmann, som opprinnelig er kristiansander, har bodd på Hovden de siste tretti år. Han har vært lærer ved skigymnaset i bygda og kretstrener i alpint for Agder og Rogaland Skikrets. På landslagsnivå har han tidligere hatt to sesonger som trener for kvinnelandslaget i alpint. Sesongen 2016–17 ble han sjef for paraalpint.

Målet er Beijing

Blattmanns kontrakt går ut i april, men han håper på to nye år.

UTVEKSLING: Løype og forhold diskuteres, landslagssjef Hans Blattmann til høyre. Foto: Kim Yuru, privat

– Det er vinter-OL i Beijing som er den neste store milepæl, hvis jeg får lov til å holde på så lenge, sier landslagssjefen.

Paralympics 2022 i Kina er også et av Saltvik Pedersens store mål. Fra de paralympiske vinterleker i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018 ble det gull i storslalåm og bronse i superkombinasjonen.

PÅ VINNERSPORET: Jesper Saltvik Pedersen har vunnet verdenscupen de to siste sesongene. Kanskje blir det ny seier i år. Foto: Kim Yuru, privat

Men først er det para-VM på Lillehammer i 2021. Fra fjorårets verdensmesterskap i Slovenia og Italia ble det bronse i storslalåm, sølv i slalåm, bronse i super-G og sølv superkombinasjonen.

– Det tar tid å utvikle utøvere i dette sjiktet. Han er blant de beste, er trenerens dom.

Men i påvente av de store mesterskapene fortsetter sesongens verdenscup. Etter Russland går turen til mer hjemlige Hafjell 15.–23. mars. Det hele avsluttes i Åre i Sverige, 28. mars til 7. april. Da vil det avgjøres om Jesper Saltvik Pedersen blir sammenlagtvinner for tredje året på rad.