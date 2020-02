Tester cupformen i Sørlandshallen

Gimletroll inviterer kommende helg til andre utgave av vinterferiecupen i Sørlandshallen, hvor fem seniorlag og et kretslag med talenter fra NFF Agder tester formen.

Emma Sannæs Kristiansen i aksjon for Gimletroll i fjorårets vinterferiecup i Sørlandshallen. Foto: Roar Tolfsen

Sven Arthur Ljosland Turneringsleder

KRISTIANSAND: Nyopprykkede Sørfjell møter Gimletroll i åpningskampen lørdag formiddag, og selv om begge har ambisjoner om å spille seg til søndagens finale, vektlegges naturlig nok prestasjoner framfor resultater to måneder før sesongstart.

– For oss er dette en anledning til å vurdere relasjoner mellom spillere og mellom lagdelene. Vi ønsker å se at bevegelsesmønstre begynner å sitte, og at det prøves i kampene det vi forsøker på trening, sier den nyansatte Gimletroll-treneren Miguel de Freitas.

Lørdag er nyopprykkede Sørfjell motstander i første kamp, og de røde og svarte gleder seg til debutsesongen i 2. divisjon.

– Vi tar med glede og ydmykhet imot utfordringen. Dessverre stiller vi noe svekket i helgas turnering, sier Sørfjell-trener Lars Inge Holte.

I likhet med de andre lagene i turneringen består troppen hans i stor grad av unge spillere. Ingen av lagene er imidlertid yngre enn NFF Agders tropp, hvor samtlige spillere er i alderen 15-19 år.

Stathelle er med i turneringen for andre gang. Her fra fjorårets kamp mot Bryne. Foto: Roar Tolfsen

Kretslaget består av jenter fra Randesund, Lyngdal, Flekkefjord, Kvinesdal og Gimletroll, og et par av dem kommer direkte fra J16-landslagets turnering på La Manga. Det er med andre ord flust av lokale talenter å ta nærmere i øyesyn i Sørlandshallen denne helga.

Øvrige lag i turneringen er Stathelle og Runar fra 2. divisjon, samt et sterkt 3. divisjonslag fra Egersund.

I lørdagens gruppespill er kampene 2 x 30 minutter, mens det spilles plasseringskamper på 2 x 45 minutter søndag. Det gir alle lag god anledning til å gi samtlige jenter godt med spilletid.

Gruppespill lørdag

Gruppe A

11.00: Sørfjell – Gimletroll

13.40: Egersund – Sørfjell

16.20: Gimletroll – Egersund

Gruppe B

12.20: Stathelle – NFF Agder

15.00: Runar – Stathelle

17.40: NFF Agder – Runar

Sluttspill søndag

09.00: Kamp om 5. plassen

11.00: Kamp om 3. plassen

13.00: Finale