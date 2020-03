Fremgang for svømmesporten i Agder

Agdermesterskapet samlet i helga rundt 175 deltakere og viste at svømmingen på Sørlandet er i fin utvikling.

Diplommottakere etter endt mesterskap i Møglestuhallen i helga. Fra venstre: Linus Øksendal fra Varodd (individuelt og stafett), Oskar Erklev fra Team Sør/VSLK, Vetle Øksendal fra Varodd (stafett), Terese Syvertsen fra Varodd (stafett), Adina Ringsbu fra Varodd (stafett, Juni Helen Iversen Refstie (delvis skjult) fra Team Sør/KSA (stafett), Birk Lee Johansen fra Team Sør/KSA (individuelt og stafett),Johannes Hope fra Team Sør/KSA (individuelt og stafett), Dennis Aateigen fraTeam Sør/KSA (individuelt og stafett), Titus Phillipsson fra Team Sør/KSA (stafett), Catrine Emilie Fagge fra Team sør/VSLK (stafett) og Helene Westvik fra VSLK (indviduelt og stafett) Foto: Christian Wersland

Silje Ringsbu, Bente Rist og Ann-Lisbeth Reisænen Agder Svømmekrets

LILLESAND: Det var gøy å se alle deltakerne fra hele Agder på startblokken, og det var også besøk fra Telemark og Oslo/Akershus.

Grått og trist vær ute gjorde ikke stemningen i hallen mindre, og god stemning, godt publikum og en dyktig arrangør sørget for en trivelig helg. Mange svømmere satte personlig rekord, og man kunne se mang en gledeståre i øyekroken til både trenere og foreldre.

De eldre svømmerne brukte helga til å kjøre igjennom et tett konkurranseprogram og en test på treningsformen. Blant de yngre er det stor konkurranse, og det settes mange flotte personlige rekorder. Flere svømmere kommer rett fra rekruttnivå og svømmer sin første konkurranse. Tomine Thorstensen Fosse, ni år fra Vågsbygd SLK var kjempefornøyd med sin debut som konkurransesvømmer.

Flere diplommotakere fra helgas stevne. Foto: Christian Wersland

Varodd svømmeklubb stilte med en god gjeng med små og store svømmere, Foto: Silje Lønseth Ringsbu

Tomine Thorstensen Fosse (9) fra Vågsbygd SLK. Foto: Caroline Svaland

Lørdagen var leder Ellen Bjorvand fra Agder Svømmekrets på plass for å dele ut diplomer for kretsrekorder og årsklasserekorder for 2019.

Suverene Malene

Seniorsvømmer Malene Rypestøl (18) fra Team Sør/Vågsbygd er i særklasse, og har nå hele 23 av 35 mulige seniorrekorder (sum av kortbane og langbane). Tre av disse er også norske rekorder. I 2019 bidro hun til å sette nye seniorrekorder på 12 øvelser – fem i kortbane og sju i langbane. I tillegg har hun fortsatt 23 juniorrekorder i sitt navn. Det er særlig innenfor crawl og medley at Malene har senket rekordene det siste året, og rekordene på 400, 800 og 1500 crawl er i særklasse. De eldste rekordene på jentesiden i kretsen går tilbake til 2002/2003 med Marianne Fuglestveit og Maj Hillesund på butterflyøvelsene.

Andreas Klausen (f.v.), Birk Lee Johansen og Dennis Aateigen. Foto: AIna Adriansen

På herresiden ble det satt rekorder av flere fremgangsrike svømmere. Team Sør/KSA-guttene Johannes Hope (20), Dennis Aateigen (18), Ole Marius Rist Jensen (18), Andreas Håbesland Klausen (17) og Birk Lee Johannesen (17) sto samlet for hele 11 juniorrekorder og 11 seniorrekorder. Flest rekorder i 2019 ble satt av juniorsvømmerne med Ole Marius i spissen med fire junior-/fire seniorrekorder på bryst og medley.

Tett på var Birk med tre junior-/tre seniorrekorder på distanse crawl. Dennis leverer stadig nye bestetider og fikk notert to nye junior-/to seniorrekorder på rygg. Andreas fulgte på med to junior-/to seniorrekorder på langbane. Også senior Johannes noterte rekord på 100 medley. Guttene bidro i tillegg til flere rekorder for Team Sør på stafetter. Guttenes eldste rekorder går helt tilbake til 1988 og OL-svømmer Jan Erick Olsens rekorder på brystøvelsene i langbane.

Maria Tomine Øverland (2009) og Mia Herland Kristiansen (2010) fra Varodd i aksjon. Foto: Silje Lønseth Ringsbu

Varodd-duo fra venstre: Maria Tomine Øverland og Mia Herland Kristiansen Foto: Silje Lønseth Ringsbu

Også på stafetter settes det nye kretsrekorder. Både Team Sør og Varodd har vært under tidligere stafetttider og viser at bredden også forbedrer seg i rekordfart.

Nye årsklasserekorder

Det store skredet av kretsrekorder gjenspeiles også på årsklassenivået. De sterke svømmerne i 17-18-årsklassen har satt en høy standard og har nærmest storeslem på aldersrekorder for årsklassene sine. Det er heldigvis fortsatt yngre svømmere som setter aldersrekord – og flere ligger tett oppunder rekordene.

De yngste fra Varodd viste flotte prestasjoner i helgeaa. Fra venstre: Trym Nergård, Åsmund Emil Erøy, Sigurd Holmen Egset, Christian Ryen Paulsen, Mia Herland Kristiansen, Maria Tomine Øverland, Johanne Holmen Egset Foto: Silje Lønseth Ringsbu

I 2019 markerte 11 år gamle Linnea Ulvåg, VSLK, seg med å sette fem åsklasserekorder for jenter 11 år på crawl sprint kortbane og langbane. Tidene er sterke i forhold til alderen, og et godt utgangspunkt for videre utvikling. Helene Westberg (13), også hun fra VSLK, noterte rekorder på lengre crawløvelser på langbane. Helene har også gjeldende rekorder fra 11-årsklassen fra tidligere år.

Trener i Vågsbygd Caroline Svaland SLK sammen med svømmerne Tomine T. Fosse (født 2011) og Vegard Norby (2010). Foto: Caroline Thorstensen

En ny rekordsvømmer fra Varodd, Linus Øksendal (12) tok rekord på den lengste medleyøvelsen på langbane. Oskar Erklev (14) fra TS/VSLK noterte seg for tre aldersrekorder på butterfly øvelsene. Oskar fortsatte også i sitt i sitt rekordtempo og tok sitt første NM krav for senior i helgen, samtidig som han noterte tre nye årsklasserekorder for gutter 15.

Oskar Erklev Foto: Minna Catarina Fagge