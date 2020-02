Agder-talenter slo seniorlagene

NFF Agders kretslag vant Sørlandets Vinterferiecup 2020 i konkurranse med fem seniorlag i helga.

Publisert Publisert Nå nettopp

NFF Agders vinnerlag. Bak fra venstre: Arnt Gunnar Hårstad (lagleder), Sara Tønnessen, Lisa Westergren, Julie A. Andersen Lossius, Line Eliassen, Ina Andresen, Emilie Osestad, Maria Skogen og Jon Kjetil Støle (lagleder). Foran fra venstre: Tomine Tønnessen, Idun Benestvedt Kydland, Ine Marie Knutsen, Hanna Grødem, Ronja Egeland, Iselin Tia Glomset, Ane Andresen og Mia Fosseng-Foss. Foto: IK Gimletroll

Brukergenerert innhold

Sven Arthur Ljosland Turneringsleder

KRISTIANSAND: Den 2. utgaven av cupen for kvinnelag ble arrangert i Sørlandshallen lørdag og søndag, og de unge talentene fra Sørlandet viste ingen respekt for sine motstandere. De slo Egersund hele 5-1 i finalen etter å ha vunnet de innledende kampene mot Stathelle (3-0) og Runar (1-0).

Jentene, som til vanlig spiller i Randesund, Lyngdal, Flekkefjord og Gimletroll, tok en velfortjent turneringsseier, og framsto som et godt samkjørt lag. I troppen var også to spillere som kom rett fra La Manga, der de vant en firenasjonersturnering med J16-landslaget forrige uke. Det var da også en av disse, nemlig Gimletrolls Idun Benestvedt Kydland, som ble stemt fram som den beste spilleren i vinterferiecupen.

Mange skulle ta bilde av vinnerlaget. Foto: IK Gimletroll

Som i fjor tok Gimletroll tredjeplassen, etter at Runar ble slått 3-2 i en spennende kamp der June Tønnesland Johansens to mål på tampen avgjorde i kristiansandernes favør. Et stort skår i gleden for de oransje og svarte var imidlertid at sentrale Emma Sannæs Kristiansen brakk et kravebein rett etter at hun ga trollene ledelsen i åpningskampen mot Sørfjell. Hun mister trolig flere måneder av sesongen.

Gimletrolls nyervervelse Anita Øygard fyrer løs i åpningskampen mot Sørfjell. Til venstre Sørfjells Malene Oland Haugen og i midten Gimletrolls Jelena Tanaskovic. Foto: Anders Jensen

I møtet med Egersund noen timer seinere hinket lagvenninne Emma Øvland Rygg av banen med en kneskade, og er ute på ubestemt tid.

Martine Mæhle sender Gimletroll opp i 2-1-ledelse mot Sørfjell. Kristiansanderne vant kampen 4-1. Foto: Anders Jensen

Selv om Gimletroll hentet inn Egersunds tomålsledelse i denne kampen, var det rogalendingene som tok finaleplassen med ett mål i målforskjell. Ikke minst takket være Martine Klippen, som scoret begge Egersunds mål, og som ble turneringens toppscorer med seks mål.

Tre av de kvinnelige dommerne som var i aksjon i helga (fra venstre): Nina Winther, Elida Beisland og Eva Miloda Puntervold. Foto: IK Gimletroll

Sørfjells nyopprykkede 2. divisjonslag hadde åtte skadeforfall i helga, men etter to stortap lørdag unngikk rødtrøyene sisteplassen med 2-1-seier i søndagens oppgjør mot Stathelle. Rebekka Auslands to scoringer snudde kampen for sørlendingene.

Også blant guttene gror det godt (fra venstre): Abdalah Quashua, Zxhim og Marius Olsen. Foto: IK Gimletroll

Vinterferiecupen er først og fremst en treningsarena, og kommer på et gunstig tidspunkt for seniorlagene i sesongoppkjøringen. Mange trenere fikk gode svar på hvor skoen trykker åtte uker før seriestart.

Speaker Jan Martin Christensen satt igjen bak mikrofonen hele helga. Foto: IK Gimletroll

Helgas cup var også en fin anledning for unge, lokale dommere til å forberede seg til sesongen, og spesielt gledelig var det at hele fire av de åtte kamplederne var kvinner.

Ole Martin Haukedal er vanligvis bak kamera når Start og Vipers er i aksjon. I helga ble det en 16 timers maraton på medieplattformen i Sørlandshallen. Foto: IK Gimletroll

Fakta Kampfakta Gruppe A Sørfjell – Gimletroll 1-4 (1-2) Mål: 0-1 Emma Sannæs Kristiansen, 1-1 Malene Oland Haugen (straffe), 1-2 Martine Mæhle, 1-3 Karoline Fredriksen, 1-4 Stine Wahlin Hansen Egersund – Sørfjell 4-0 (2-0) Mål: 1-0 Martine Klippen, 2-0 Martine Klippen, 3-0 Konstanse Landro, 4-0 Martine Klippen Gimletroll – Egersund 2-2 (0-2) Mål: 0-1 Martine Klippen, 0-2 Martine Klippen, 1-2 Stine Wahlin Hansen, 2-2 Aurora Framnes Gruppe B Stathelle – NFF Agder 0-3 (0-2) Mål: 0-1 Sara Tønnessen, 0-2 Idun Benestvedt Kydland, 0-3 Emilie Osestad Runar – Stathelle 3-2 (2-0) Mål: 1-0 Leah Adde Johannessen, 2-0 Helene Lervik, 3-0 Leah Adde Johannessen, 3-1 Lena Charlotte Bredesen, 3-2 Karoline Liland Egeland NFF Agder – Runar 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Mia Fosseng-Foss Kamp om 5. plass Sørfjell – Stathelle 2-1 (1-1) Mål: 0-1 June Bentsen, 1-1 Rebekka Ausland, 2-1 Rebekka Ausland Kamp om 3. plass Gimletroll – Runar 3-2 (0-1) Mål: 0-1 Thea Gundersen, 0-2 Thea Gundersen, 1-2 Aurora Framnes, 2-2 June Tønnesland Johansen, 3-2 June Tønnesland Johansen Finale Egersund – NFF Agder 1-5 (0-1) Mål: 0-1 Sara Tønnessen, 0-2 Sara Tønnessen, 0-3 selvmål, 0-4 Ina Andresen, 0-5 Maria Skogen, 1-5 Martine Klippen