UTØVERBLOGG: Lørdag vant jeg min proffkamp i K1 på Capri og fikk mitt andre strake Capri-belte. Dette var en fin oppvarming til Enfusion VM-tittelkampen min 16 november.

Organisert av Pro Fighting Capri, i båthavna ble det årlige arrangementet Fight In Capri arrangert i båthavna på denne vakre øya. Det var tredje året jeg konkurrerte her. Ettersom det er en liten øy, men smale fjellveier, og vanskelige transforhold, må mange hjelpe til for å få organisert et event her. Det er mange som har stått på veldig lenge for å få til stevnet og for å gi fighterene en unik opplevelse av å konkurrere i en idyllisk solnedgang. Motstanderen min denne gangen var rumenske Giorgina Capalao.

Fight-madness.com

Jeg visste lite om motstanderen min fra før, bortsett fra at hun vanligvis konkurrerer i muay thai. Mye av forskjellen på K1 og muay thai, bortsett fra albuer, er at i muay thai kan man clinche "en stående bryting om posisjon for å bruke knær og albuer, og også kaste motstanderen i bakken". Slik startet det også i kampen på Capri, med at motstanderen min helt sikkert av rutine og ikke med" vilje" holdt foten min flere ganger og kastet meg i bakken. Hun pådro seg derfor advarsler og til slutt minuspoeng i første runde.

May Elin Aunli

Selv om jeg følte jeg hadde kontroll utenom minuspoeng, gjorde det at jeg visste jeg lå over fra starten av og jeg fikk testet ut forskjellige ting i kampen. Det var litt vanskelig å få god flyt i kampen, ettersom motstanderen ikke ønsket å være i slagvekslinger, og gikk inn for å holde hver gang jeg slo. Det er ikke et poeng i og for seg, men en smart taktikk som gjør at jeg ikke får kommet inn med lengre kombinasjoner. Derfor fokuserte jeg utover i kampen på å treffe med enkle harde slag og spark og bevege meg.

Fight-madness.com

Motstanderen var tøff og tok en del harde treffer spesielt i 3. runde, samtidig som hun var god til å gå inn og holde, slik at jeg ikke fikk satt lengre kombinasjoner. Jeg følte jeg var til stede i kampen, fikk variert og endret taktikk underveis ut fra hvordan kampen utviklet seg, og ikke minst testet kondisjonen. Selvfølgelig bygger jeg ny formtopp fram mot VM-kampen, men jeg ser at treningen jeg har gjort gir resultater.

May Elin Aunli

Spesielt i første runde fikk jeg kjenne på at kondisjonen er på topp da tidtaker glemte klokka og vi gikk nærmere fire minutter første runde i stedet for tre. Likevel hadde jeg fin kontroll på pusten, noe som gir en god følelse før neste kamp.

I VM-kampen i november møter jeg Sarel de Jong, som har en lang merittliste. Hun har Enfusion VM-beltet i både 61 kilo( hvor vi møtes) og i 64 kilo. Hun har forsvart begge titlene. Hun har også VM-gull for amatører, EM-gull for amatører og hun vant World Games som er "kampsportens OL" for de kampsportene som ikke er med i vanlig OL. Jeg gleder meg til november og i slutten av uka starter oppkjøringen først med en uke i Frankrike og deretter i Trieste.