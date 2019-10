Tobarnsfar Ole Kristian Bakkene (43): – Jeg har ingen forskning på det, men jeg tipper at det er helt naturlig å gå litt i dvale når dagene blir kortere. Privat

Seks tips til hvordan du skal få trent i høstmørket

Høsten er en tid mange går i dvale. Meg inkludert. Her er noen tips til hvordan du skal komme deg ut på trening igjen.

Ole Kristian Bakkene

For mindre enn 2 timer siden

GJESTEBLOGG: Det er mange som tar en lang pause fra treningen etter de har vært med på Birkebeinerrittet eller et annet arrangement på høsten. Løpeskoene blir satt inn i skapet. Sykkelen i garasjen. Motivasjonen har blitt litt borte. Det er liksom bare sånn det er når høstmørket kommer.

Jeg har ingen forskning på det, men jeg tipper at det er helt naturlig å gå litt i dvale når dagene blir kortere.

Selv har jeg ikke trent noe særlig siden Birkebeinerrittet. Det har ikke blitt tid, og jeg har heller ikke følt for det.

Tiden har jeg istedenfor brukt på familie, jobb og venner. Dagene flyr.

Det er jo ikke sånn at jeg har vært inaktiv. Jeg når alltid aktivitetsmålet mitt på pulsklokka, men jeg har ikke fått trent skikkelig. Det kjenner jeg.

Jeg kjenner fortsatt igjen han i speilet. Foreløpig, si.

Men jeg har også noen gode tips til meg selv og alle andre som etter hvert starter opp igjen. Ja, også til deg som mista piffen i fjor høst.

For høsten er en magisk tid hvis du bare kommer deg ut. Det finnes så mange flotte opplevelser der ute, og de er helt gratis. Du trenger ikke et årsmedlemskap på et treningssenter engang.

Det kan være magiske forhold i lysløypa rett i nærheten av der du bor. Privat

Her kommer mine tips:

1 Bruk refleks

Ingen bør være ute i høstmørket uten refleks, ei heller når det trenes. Refleksvest, refleksjakke eller jakke med skikkelige refleksdetaljer er blant mine favoritter.

Dra på med noen blinkende bånd også så er du enda mer safe. Det er helt greit å se ut som et juletre, bare man er sikker.

2 Bestem deg!

Kanskje det aller viktigste når det gjelder all trening. Ikke lag avtaler med deg selv du ikke kan holde. Det er ingen vits i å lure seg selv kveld etter kveld.

3 Riktige klær til temperaturen

Sjekk gradestokken før du løper ut. Det er fint å fryse litt. Du skal jo holde deg i bevegelse, og du skal jo ikke til Nordpolen.

4 Bruk hodelykt

Hever treningsopplevelsen og helt sikkert treningskvaliteten flere hakk.

I tillegg er det alltid fint å se hvor man er. Hvis du kan klare deg uten batteripakke er det fint. Prøv deg fram. Finn det du liker best selv.

5 Sett deg et mål

Det er mange flotte arrangementer nå selv om det er høst. Bruk kondis.no til å planlegge. Hvis ikke kan du begynne å sikte mot 2020.

6 Si ifra hvor du skal

Bare sånn for å være helt på den sikre siden er det alltid bra å si ifra hvor man skal. Det kan jo skje deg noe, og da vil du gjerne at de som bryr seg om vet hvor de skal leite.

