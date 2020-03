Randesund misbrukte «matchball»

Randesund hadde sjansen til så godt som å sikre seriegullet, men tapte 16-20 hjemme mot Stavanger.

Publisert Publisert Nå nettopp

Randesund ledet tidlig i søndagens hjemmekamp, men endte med et firemålstap mot Stavanger. Ingrid Vehusheia til venstre og Anne Linn Eriksen til høyre. Foto: Erlend Mathisen (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

KRISTIANSAND: Stavanger vant lørdagens kamp mot tabelltoer Våg, og vi hadde muligheten til å rykke ordentlig ifra på toppen av tabellen. Stavanger har forsterket med fire nye spillere med erfaring fra høyere nivå. Laget vi møtte søndag var mye sterkere enn laget vi møtte borte i Stavanger i høst.

Vi visste vi kom til å møte et 6-0-forsvar og hadde øvd mye mot dette på trening. Da kampen ble blåst i gang, startet vi veldig bra. Forsvaret vår satt som det skulle og vi slapp inn få mål i starten. Vi hadde snakket om tekniske feil og pasningsfeil før kampstart, vi snakket om hvor viktig det var å unngå pasningsfeil for å straffe Stavanger på best mulig måte.

Fakta Kampfakta Randesund-Stavanger 16-20 (6-9) 2. divisjon kvinner avd. 2 Sukkevannhallen, ca. 80 tilskuere Dommere: Arne M. Kristiansen og Charlotte Husomanovic Utvisninger: Randesund ingen, Stavanger 1x2 min. Toppscorer Stavanger: Camilla Håvarstein og Karoline Jensen, 4 mål hver. Randesund: Stine Heier, Lisa Nordseth1, Linea Fronth Hovland 1, Helene Mortensdatter Isachsen 1, Kristine Hårtveit Thomassen 5, Hanne Byklum 1, Anne Linn Eriksen 3, Martine Høyer Thorsen, Siren Othilie Gundersen, Ingrid Vehusheia 2, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 1, Elisabeth Benestad Rosenvold, Maja Nordseth Stokke, Camilla Hennig-Olsen, Mina Pauline Gregersen 1, Ine Flaa Lindgren.

Vi ledet 4-2, og hadde på dette tidspunktet kastet bort tre-fire baller. I tillegg til dette bommet vi for mye på gode sjanser alene med målvakt og fra gode gjennombruddsmuligheter utover omgangen. Hadde vi vært nøyere i denne fasen, kunne kampen sett annerledes ut. Stavanger kjempet seg inn i matchen, og vi klarte ikke å få ballen i mål i etablert angrep.

Halvhjertet

Stavanger skal ha for å være et bra forsvarslag, men vi ble dessverre litt for halvhjertet i satsingene våre i etablert angrepsspill, og vi ble veldig «sideveis» i satsingene våre. Til pause sto det 6-9, og vi gikk i garderoben med vel vitende om at vi har hatt muligheten til å dra ifra, men ikke utnyttet det godt nok. Etter pausen fortsatte kampen i samme sporet. Stavanger klarte å holde ledelsen før vi snek oss innpå til 11-11. Det var veldig mye bra forsvarsspill fra begge lag, så det ble ikke mange scoringer.

På stillingen 16-16 hadde vi ball og mulighet til å gå opp i ledelsen. Den klarte vi ikke å utnytte, og Stavanger fikk inn noen enkle mål. Til slutt sto det 16-20 til Stavanger etter en meget jevn match.

Det er alltid kjedelig å tape håndballkamper. Denne gangen var det fortjent. Vi hadde muligheten til å dra ifra tidlig, men kastet selv bort muligheten. Stavanger ble tydelig tent av feilene vi gjorde, og vi klarte aldri å utnytte kontringsspillet vårt. Vi må lære av feilene våre, samtidig som vi kan ta med oss strålende forsvarsspill.

Sterkt snitt

De siste ti kampene har vi hatt to kamper hvor vi har sluppet inn 26 og 24 mål, ellers har vi sluppet inn 22 mål eller mindre i de resterende åtte kampene. Det er en kjempesterk prestasjon å ha et snitt på 21,4 mål baklengs de siste 10 kampene. Målet nå er å utnytte kontringsfasen på best mulig måte ettersom forsvaret er så pass stabilt.

Alle som møter Randesund har fokus på å stoppe kontringsspillet, noe Stavanger-trener Ole Oftedal bekreftet etter kampen. Det gjør det vanskelig for oss å spille det vanlige, enkle kontringsspillet, men vi må jobbe mer med å finne gode løsninger med tempo. Vi kommer til å reise oss stort mot Runar og Pors om to uker, og da skal vi krige som aldri før for å sikre oss kvalik til 1. divisjon.

Topp tre på tabellen i avdelingen ser slik ut etter 19 av 22 kamper:

1. Randesund - 34 poeng

2. Våg - 30 poeng

3. Runar - 28 poeng