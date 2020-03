Våg røk på hjemmetap

Mot et forsterket Stavanger klarte ikke Våg å holde trykket oppe og tapte 23-29 hjemme i Karusshallen.

Maren Nørsett (f.v.), Iben Tomalie Andås og Mathilde Flo Hjetland før mandagens trening i Karusshallen. Foto: Kai Corrigan

Martine Kårigstad Andersen Våg Damelag

KRISTIANSAND: Vi tok imot Stavanger til årets siste hjemmekamp i Karusshallen lørdag. Vi var forberedt på en tøff match, ettersom Stavanger har fått tre klare forsterkninger og har hatt svært gode resultater i det siste, blant annet en storseier mot Ålgård i midtuka. I tillegg har vi fått sykdom på sentrale spillere i troppen, så vi var spente da dommerne blåste kampen i gang. Kampen startet OK for oss. Etter 10 minutter ledet vi, og da tok Stavanger timeout, og gjorde sine første korrigeringer.

Utover i omgangen fulgte lagene hverandre tett, og rett før omgangen var over sto det 11-11. Mot slutten av omgangen slapp vi dessverre inn to enkle mål, og gikk til pause med 11-13. I pausen hadde vi fremdeles god tro på at vi skulle ta dem i 2. omgang. Forrige gang vi spilte mot dem lå vi under 13-9 til pause, men snudde til seier.

Fakta Kampfakta Våg-Stavanger 23–29 (11–13) 2. divisjon kvinner avd. 2 Karusshallen, ca. 40 tilskuere. Dommere: Tor Brede Launes og Vidar Larsen. Utvisninger: Våg 2x2 min, Stavanger 1x2 min. Toppscorer Stavanger: Lene Christine Kausland, 7 mål. Våg: Benedicte Udjus, Lise Hag Tellefsen 2, Mathilde Flo Hjetland 1, Ine Tjomsaas Markussen 1, Iben Tomalie Andås 3, Tuva Thorstad Lilleås, Martine Kårigstad Andersen 8, Emma Ingrid Linnea Lindal 3, Odine Marie Jensen, Marte Kallhovd 2, Sara Solli Knutshaug, Jenny Nguyen Mai 2.

Kanskje det var dette vi hadde i bakhodet da 2. omgangen startet, at vi egentlig hadde kontroll selv om vi lå under. Vi syntes ikke de var så gode som vi fryktet, men det var ikke riktig. Omgangen startet dårlig, vi bommet på klare sjanser, flyttet ikke beina tilstrekkelig i forsvar og gjorde det vanskelig for egen målvakt.

Stavanger dro ifra, og på det meste lå vi under med ni mål. Vi fikk samlet oss litt på slutten, men måtte ta til takke med tap, 23-29. Etter mange gode kamper i år er vi skuffet både over prestasjonen og resultatet. Vi må likevel erkjenne at Stavanger var bedre enn oss denne gang. Vi følte at vi spilte svakt, men sannsynligvis skyldes det at Stavanger var gode. Samtidig vet vi at vi kommer sterkt tilbake når flere spillere returnerer fra skade og sykdom. Nå venter noen gode treningsuker og vi satser på at vi igjen klarer å snu dette for å hente poeng i de tre siste bortekampene.

Også Randesund tapte mot Stavanger i helga, og dermed ser topp tre på tabellen i avdelingen slik ut etter 19 av 22 kamper:

1. Randesund - 34 poeng

2. Våg - 30 poeng

3. Runar - 28 poeng