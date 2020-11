Fire Arendal-debutanter mot serievinneren

Disse fire juniorspillerne fikk sjansen som innbyttere i lørdagens 3-3-kamp mot serievinner Bryne.

Mathias Dalsmo Gløckner (f.v.), Even Eie, Endre Kvitnes og Filip Mang-Thang fikk sin hjemmedebut for Arendals A-lag hjemme mot Bryne lørdag. Tre av dem fikk også spille noen minutter borte mot Asker sist helg. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: Arendal-trener Roger Risholt fikk mange av svarene han ønsket seg etter 3-3 mot avdelingsvinner Bryne i årets siste hjemmekamp. Han var mer opptatt av lyspunktene enn av at seieren glapp rett før slutt.

– Jeg er veldig fornøyd og stolt. Vi har ti mann ute og Bryne kom hit med sine beste spillere. Vi viste sinnssykt vilje i dag og snur mot det beste laget i år. Jeg er meget stolt, og det var en underholdende kamp. Det skal kjennetegne oss framover, sier Roger Risholt til Agderposten.

Skader, sykdom og karantener har vært en utfordring for Arendal Fotball de siste ukene. Lørdag var det bare 11 spillere fra A-stallen som var tilgjengelige.

Debutanter på benken

Og de 11 startet mot Bryne som allerede er klare for OBOS-ligaen neste sesong. Benken var fylt opp med lokale juniorspillere. Tre av dem, Even Eie, Endre Kvitnes og Filip Mang-Thang, fikk sin debut for A-laget borte mot Asker sist helg. Mot Bryne fikk de sine første minutter som A-lagsspillere på hjemmebane. I tillegg fikk Mathias Dalsmo Gløckner sine første minutter som A-lagsspiller mot Bryne.

Den unge kvartetten fikk en opplevelse som de kan bygge videre på. Og de fikk en inspirasjon til å legge ned enda mer på treningsfeltet de kommende månedene. Trosse kulde, snø og mørke. Trosse melkesyre, smerte og kramper i vinter, fordi de vet at de vil gjøre vondt å bli bedre.

Markus Håbestad og Kristian Eriksen (2) scoret Arendals mål. Foto: Arendal Fotball

Det samme må Kristian Eriksen gjøre, selv om han nå har scoret tre mål på de to siste kampene han har fått starte.

Mot Bryne sto han akkurat der han skulle og satte ballen enkelt i mål etter et drøyt kvarter. 1-0 til Arendal. Det er jo ofte slik med måljegerne. Det ser så enkelt ut, veldig ofte. Men det handler jo om å være der. Og gjøre det enkelt når sjansen byr seg. Det gjør frolendingen. Gang på gang.

Utligning

Riktignok tok det bare snaue fem minutter før Bryne utlignet. Kaptein Robert Undheim var sist på ballen. Og det virket enda enklere enn da Arendal tok ledelsen. Men slik er det jo ofte med baklengsmål. Og slik var det også da Bryne snudde kampen, bare minutter seinere: en kort corner, noen Arendal-spillere som ikke fulgte godt nok med og ikke gjorde den jobben de skulle gjøre – dermed fikk målmaskinen Joachim Holtan stå alene bakerst i feltet. Han dundret kula i det lengste hjørnet, uten betenkningstid, uten nåde. Dommeren pekte mot midtsirkelen og avdelingsvinneren hadde tatt ledelsen de kanskje tok for gitt at de skulle ha, allerede før kampen ble blåst i gang.

Flere mål ble det ikke før hvilen. Men i 2. omgangen var det Arendals tur til å snu kampen. Først ble Kristian Eriksen tomålsscorer etter 74 minutter. Han måtte grave enda dypere etter goalgetterferdighetene i den situasjonen. Men igjen: på rett plass i boksen, kontant avslutning, rett i mål.

Straffespark

Kort tid etterpå ble Omar el Ghaouti felt i boksen mot gamle lagkamerater. Da gikk Markus Håbestad rolig fram mot 11-metersmerket. 21-åringen lot Bryne-keeperen gå til feil side og satte ballen kontant i kasse. Så nå var det Arendal som hadde snudd kampen. Med et kvarter igjen.

Men mange spillere var kjørt. Og Roger Risholt måtte gjøre bytter. Det gjorde han uten å nøle og med full tiltro til at det som etter hvert skulle vise seg å bli fire debutanter, fullt ut ville være i stand til å sikre hjemmeseier.

Og det holdt nesten. Men to minutter før slutt klarte Bryne å etablere betydelig trykk mot Arendal-målet, og etter enda en corner så kranglet de seg til rom i boksen som gjorde at de fikk avsluttet og satt ballen i mål. Mange av hjemmelagets spillere mente dommeren burde slått ned på ulovligheter. Men det hjalp akkurat like lite som dommerprotester flest gjør.

Mer enn bare ord

Det endte 3-3. Ett poeng til hvert av lagene – et poeng som knapt gjør noen forskjell for noen av dem. Bryne er allerede seriemester og Arendal ligger på femteplass i avdelingen.

Men for Arendal-laget ble mange verdifulle erfaringer. For veldig mange av spillerne.

Roger Risholt er fornøyd med at mange av de unge, lokale spillerne fikk kjenne på nivået – i tillegg til at Kristian og Markus begge kom på scoringslista.

– Vi er ikke redde for å sette inn juniorene på tampen, selv om det er mot seriemesteren og det beste laget i år. Tanken er å vise for hele byen at det ikke bare er ord – at vi vil gi muligheter til lokale spillere, sier treneren til Agderposten.

Fakta Kampfakta Arendal Fotball-Bryne 3–3 (1–2) 2. divisjon avd. 2 Norac stadion, 200 tilskuere Dommer: Herman Leiulfsrud Aass, Fossum IF Gult kort: Arendal: Peder Nersveen, Ilir Kukleci, Sune Kiilerich, Shariff Cham. Bryne: Oliver Rotihaug Mål: 1-0 Kristian Eriksen (17), 1-1 Robert Undheim (22), 1-2 Joachim Holtan (26), 2-2 Eriksen (74), 3-2 Markus Håbestad (77), 3-3 Daniel Karlsbakk (89) Arendal: Leopold Wahlstedt – Tobias Arndal (Even Eie fra 75.), Sune Kiilerich, Ilir Kukleci, Peder Nersveen – Stian Michalsen (Filip Mang fra 75.), Shariff Cham, Conrad Wallem, Kristian Eriksen (Mathias Gløckner fra 78.) – Omar el Ghaouti (Endre Kvitnes fra 81.), Markus Håbestad