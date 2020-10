I scoringsform da Grane Arendal vant mot Randesund

Line Homdrom Rusten og co. hadde god kontroll i lørdagens 27-22-seier hjemme mot Randesund.

Femmålsscorer Line Homdrom Rusten leverte en god kamp i lørdagens sørlandsderby i Sparebanken Sør Amfi. Foto: Jan Espen Thorvildsen (arkivfoto)

Trond Sørøy Norsk Topphåndball

ARENDAL: Det var egentlig aldri noen tvil om hvem som var best da Grane Arendal og Randesund møtte hverandre i lokaloppgjør i Sør Amfi lørdag ettermiddag. Hjemmelaget tok tidlig initiativet og beholdt ledelsen kampen igjennom.

Det endte med femmålsseier 27-22 etter ledelse 12-9 til pause. På det meste ledet Grane med seks mål, på 24-18.

Ungdomslandslagsspiller imponerer

På Grane imponerer unge Fanny Skindlo, som utrolig nok fortsatt bare er 18 år gammel. Hun har styrt dette laget en god stund allerede, men tilhører altså 02-generasjonen og hun er fast på ungdomslandslaget LK02.

Nyervervelsen Susanne Denise Pettersen spiller også veldig bra i sin første sesong i 1. divisjon. Hun spilte for Pors i 2. divisjon i fjor og vet å bruke sin X-faktor som er gode skudd bakfra i banen. Mot Randesund satte hun fem baller i mål.

LK02-venstrekanten Line Homdrom Rusten hadde også en god dag på jobben for Grane og nettet fem ganger.

– I et lokaloppgjør smaker seier ekstra godt, også denne gangen. Vi starter med et brak og fikk en god ledelsen, før det jevnet seg ut litt mot slutten av første omgang. Likevel klarer vi å prestere og lede omtrent gjennom hele kampen. Vi er godt fornøyd med to nye poeng i banken, sier Rusten.

I første omgang da Grane tok tak i kampen og gikk fra uavgjort 2–2 til å lede 7-2, så var høyre bakspiller Anna Clara Fjellheim og linjespiller Ingunn Håkedal toneangivende. Fjellheim fortsatte å dominere også utover i kampen og ble kåret til Granes beste spiller i matchen.

Grane på tredjeplass

Grane klatret opp til en foreløpig tredjeplass i 1. divisjon etter denne seieren, mens Randesund ligger helt sist uten poeng.

Randesund har masse talent i mannskapet sitt, men fikk aldri satt et ordentlig forsvar og det ble av den grunn for få målvaktsredninger til at laget kontret, som er deres store styrke.

Randesund har også et «problem» med at de har tre klassespillere på venstreback som kjemper om spilletid og kun kan bruke en av de på banen om gangen.

Mina Pauline Gregersen (landslagsspiller 02), Martine Kårigstad Andersen (landslagsspiller 02) og Kristine Hårtveit Thomassen (vært på samlinger med landslaget 00) har alle matchvinner-kvaliteter og da er det synd for Randesund ikke å få brukt dette potensialet fullt ut i kamp. Kanskje en idé å la en av spillerne stå på midtback i deler av kampen?

Utlånsspiller best på RIL

Banens beste Kårigstad Andersen er på utlån fra 2. divisjonslaget IK Våg og nå som det åpnes opp for fullkontakt i 2. divisjon er det foreløpig uklart hvor lenge hun skal spille for Randesund videre.

Martine Kårigstad Andersen var Randesunds beste spiller mot Grane Arendal. Foto: Frank Fosse

– Før kampen hadde vi troen på at vi kunne ta våre første poeng i 1 divisjon. Vi kjenner Grane godt og har hatt gode treninger inn mot kampen. Jeg synes vi kjempet bra mot dem, med mye bra i angrep og aggressivt forsvarsspill. En del tekniske feil og skuddbom gjør at vi havner litt bakpå, og sliter med å hente oss inn igjen, sier Andersen og utdyper:

– Vi ser at vi har progresjon fra de tidligere kampene, med mer tålmodighet i angrep og at vi står tettere sammen i forsvar. Treningene blir bare bedre og bedre og det viser resultater i kamp. Vi må bare stå på videre og jobbe med detaljer, så vet jeg at vi snart vil ta våre første poeng.

Fakta Kampfakta Grane Arendal-Randesund 27–22 (12–9) 1. divisjon håndball kvinner Sparebanken Sør Amfi, 50 tilskuere Grane Arendal: Elise Harveland, Ada Helene Olsen, Karin Steen, May-Linn Mortensen 2, Susanne Denise Pettersen 5, Fanny Skindlo 7, Iben Ruud, Helene Norlund Andersen, Ingunn Håkedal 2, Maja Rame, Hanne Krogelien, Siri Aaserud 1, Line Homdrom Rusten 5, Margareth Antonie Stiansen, Anna Clara Fjellheim 5, Inga Presker. Randesund: Elisabeth Benestad Rosenvold, Ine Flaa Lindgren, Helene Mortensdatter Isachsen 3, Kristine Hårtveit Thomassen 2, Hanne Byklum 2, Anne Linn Eriksen, Ida Gabrielsen, Ingvild Bersås Westersjø, Hanne Andve, Vilde Strandli, Mari Egeland, Ingrid Vehusheia 2, Anne Charlotte Benestad Rosenvold, Martine Kårigstad Andersen 6, Camilla Hennig-Olsen 5, Mina Pauline Gregersen 2. Dommere: Arnfinn Larsen og Vegard Lillebuen Utvisninger: Grane Arendal 4x2 min, Randesund 3x2 min.