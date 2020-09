Mandalitt satte uoffisiell norgesrekord

Inger Dagny Saanum (56) løp søndag inn til en klart raskere tid enn gjeldende norgesrekord i halvmaraton i hennes aldersklasse (K55-59).

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Her løper Inger Dagny Saanum inn til tiden 1.22,16 minutter på halvmaraton i Kristiansand sist søndag. Det er 40 sekunder raskere enn gjeldende norgesrekord i hennes aldersklasse. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Tommy Rasmussen Kristiansand Løpeklubb

KRISTIANSAND: Søndag 27. september ble det avholdt et treningsløp mellom Suldalen og Strai i Kristiansand. Det ble avholdt både hel og halv maraton. Det var mange gode prestasjoner på begge distansene, og Inger Dagny Saanums vinnertid på 1.22,16 time ville vært 40 sekunder bedre enn gjeldende norgesrekord på halvmaraton for K55-59 dersom dette var et offisielt løp.

Foranledningen for løpet er en gruppe med løpere som har hatt som mål å løpe Berlin Maraton, men ettersom det ikke ble noe av, var det et kollektivt ønske om å arrangere et eget testløp på samme dato slik at man kunne få en bekreftelse på treningen som er lagt ned de siste 12 måneder.

En arrangørgruppe bestående av Andreas Jølstad, Ove Pollestad og Tommy Rasmussen har i løpet av de siste ukene lagt ned noen lunsjer og trommet sammen et løp som ble lagt ut på interne grupper for Maratongruppen og for Kristiansand Løpeklubb.

Persebonanza

Noen andre fikk også nyss om dette og til start stilte det 11 løpere på maraton og 49 løpere på halvmaraton. Løpet ble ikke satt opp som et offisielt løp med innrapporterte tider til Kondis eller andre. Hele 10 av 11 startende på maraton perset!

Løpet var for øvrig helt gratis, men løperne ble oppfordret til å vippse Matsentralen Sør et valgfritt beløp dersom de ønsket å betale noe for dette. Totalt fikk Matsentralen inn 5350 kroner i gaver i løpet av søndag og mandag, noe som gleder arrangørene veldig.

Løper åtte mil i uka

Vi tok en prat med Inger Dagny Saanum etter hennes superløp.

– Hva synes du om løpet og løypetraseen?

– Det var et kjekt løp og et fint arrangement. Det er godt at noen arrangerer i disse tider. Det var ei løype for et raskt løp, men jeg er glad jeg ikke skulle fire ganger fram og tilbake. Litt kjedelig trasé for det.

– Hvor mye trener du for å kunne løpe på en så bra tid?

– Jeg trener bortimot hver dag. Mest løp, men også litt sykkel. Det blir rundt 80 km løp i uka.

– Har du noen mål som du trener mot?

Det er dårlig med treningsmål for tiden, men planen er en maraton i midten av oktober, kun som treningsløp i Mandal.

– Tiden din var 40 sekunder bedre enn gjeldende norgesrekord på halvmaraton for K55-59. Hva tenker du om at dette ikke blir en offisiell tid da dette løpet ikke er meldt inn til verken Kondis eller NFIF?

– Det er litt kjedelig at det ikke blir registrert i statistikken, men sånn er det bare. Det er kjekt for egen del å vite at det fortsatt går an å løpe så pass fort.

Perset med en halvtime

Vinneren av maraton var Yngve Mathisen som kom i mål på 2.51, 19 timer. Han svarte følgende etter løpet:

– Hva synes du om løpet og løypetraseen?

– Jeg så litt mørkt på løypetraseen før løpet med tanke på at omgivelsene kanskje ikke er det beste Kristiansand har å by på. Men da løpet kom i gang og en møtte gjengen på halvmaraton, ble det liv og trivelig i løypa.

Yngve Mathisen Foto: Privat

– Du perset med over 30 minutter fra forrige maraton, hva er oppskriften for å få til noe slikt?

– Jeg tror at progresjonen jeg har hatt i år stort sett kan baseres på kontinuitet i både løpetrening og styrketrening. Styrketrening er viktig for å forebygge skader og kondisjonen er ferskvare så den må vedlikeholdes jevnlig. Et godt treningsmiljø i løpeklubben og i maratongruppa gjør det enklere å motivere seg både

til å møte opp og gjennomføre treningene.

– Er du ferdig med å løpe maraton eller har du allerede nye mål?

– Maraton er allerede i kalenderen for 2021. Da blir det forhåpentligvis Berlin eller Amsterdam.

– Og hva tenker du om at resultatet ikke blir å finne på offisielle lister?

– At persen min ikke kommer i offisielle lister, betyr ikke så mye. For min egen del er følelsen av progresjon og mestring viktigere enn resultater i offisielle løp.

Som coach Ove sier: «Veien er målet».

Varierer med bedriftsfotball

Vinneren av halvmaraton var Simen Koland som kom i mål på 1.13,32 time. Han svarte følgende etter løpet:

– Hva synes du om løpet og løypetraseen?

– Helt genialt med slike arrangement som settes opp for at folk kan utfordre seg selv, og ekstra gøy når det er en rask løypetrasé slik at man har mulighet til å sette personlig rekord. All ære til arrangøren og løpeklubben som arrangerte dette!

– Hvor mye trener du for å kunne løpe på en så pass bra tid?

– Jeg trener variert med en del løping både intervall og lengre turer. Uka bygges gjerne opp rundt et par hardøkter. De siste ukene har det vært i overkant av 100km per uke. I tillegg spiller jeg litt bedriftsfotball.

Simen Koland. Foto: Privat

– Har du noen mål som du trener mot?

– Jeg trener mest for å holde meg i god form og liker å utfordre meg selv. Målet i høst var under 33.30 på mila og 1.15 på halvmaraton. Ellers liker jeg å konkurrere mot venner og treningskamerater.

– Hva tenker du om at resultatet ikke blir gjeldende på offisielle statistikker?

– Det tenker jeg ikke noe særlig på.

Resultater halvmaraton:

Resultater maraton: