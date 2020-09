– Kom og prøv skihopping i Klappane!

De hoppet og de smilte. De falt mykt og strekte seg mot nye lengder. Og hadde det åpenbart kjempegøy i skianlegget i Klappane. Nå vil de ha flere med på hopptreningen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ivrige og glade skihoppere håper flere barn og unge vil prøve seg i det flotte anlegget i Klappane. Fra venstre Sondre Elias Larsen, Jakub Szadkowski, Georg Henriksen, Sondre Svaland, Tobias Røskaft, Oda Svaland, Sofie Svaland, Amalie Gundersen og Aurora Gundersen Foto: Tor Mjaaland

Brukergenerert innhold

Tor Mjaaland Oddersjaa SSK

KRISTIANSAND: Vi møtte gjengen fra Oddersjaa og Øvrebø IL da de trente i de tre helårsbakkene i Klappane. For dem som ikke vet hvor det er, kan vi fortelle at de ligger like ved Paradis-området rett nord for Enrum. Og fra fire og et halvt år gamle Aurora Gundersen og opp til de eldste, så de alle ut som de var i et skikkelig hopp-Paradis.

Yngste jente i bakken var utvilsomt Aurora Gundersen (4,5 år) sammen med erfaren skihopper og pappa Odd Atle Gundersen. Foto: Tor Mjaaland

Dette var under kyndig ledelse av hopptrener Steinar Møvik fra Oddersjaa, som i 25 år har trent ivrige skihoppere i Kristiansand-distriktet. Også han skulle gjerne sett at flere prøvde seg med hoppski i plastbakkene i idylliske Klappane der minste bakken er en såkalt K-6 bakke, mellomste K-16 og største K-36.

Her er Sondre Elias Larsen i sving i den mellomste bakken i Klappane. Foto: Tor Mjaaland

Det betyr at de aller minste kan prøve seg i den bitte lille bakken der de kanskje hopper fem-seks-sju meter, i mellomste og hoppe 12-15 meter eller i den største der bakkerekorden er på hele 40 meter. Eller de kan gjøre som unge frøken Gundersen og nøye seg med å skli ned unnarennet.

Oda Svaland er en av de ivrige hopperne i Klappane. Foto: Tor Mjaaland

Rekruttanlegg

– Klappane er et fantastisk rekruttanlegg, sier trener Møvik. De minste kan gjerne starte med hoppingen når de er fem, seks år, mener han, og han har mange gode argumenter for at flere bør prøve seg på skihopping:

– For det første er det gøy, men skihopping er også utfordringer, spenning og ikke minst mestring når de unge får det til, sier Møvik, som forteller om godt samarbeid mellom Oddersjaa og Øvrebø IL der Svein Bjerland er treneren.

Hopptrener gjennom 25 år, Steinar Møvik, lover mestringsglede og spenning for dem som vil prøve seg i hoppbakkene. Foto: Tor Mjaaland

Men veteranen Møvik, som fortsatt deltar i hoppkonkurranser, kommer gjerne med en smilende advarsel:

– Begynner du først med skihopping, er det stor fare for at du blir hekta på sporten.

Mestringsgleden

Han opplever at mestringsgleden blant de unge er høy, og den indre drivkraften stor.

– Det er enormt sterkt å se gleden i utøvernes øyne etter å ha mestret et hopp i en ny og utfordrende bakke, legger den erfarne treneren til.

– Skihopping er kjempegøy, synes Sofie Svaland. Foto: Tor Mjaaland

Så lurer kanskje noen på om det er kostbart å starte med skihopping, men der kan Møvik berolige foreldre og unge som vil prøve seg:

– Vi låner ut alt nødvendig utstyr, så det er bare å møte opp i Klappane Hoppanlegg torsdager klokka 18. Alle bakkene er plastbelagt slik at de kan brukes hele året. Og slår været seg skikkelig vrangt, er det innendørs trening på Presteheia skole.

Klappane Hoppanlegg, eller Klappanshalsen, som det het opprinnelig, er verdens eldste hoppanlegg fra 1877. Foto: Tor Mjaaland

Talenter

På vinteren trenes det også i det flotte anlegget på Sandripheia der det er bakker fra K-6 til K-60.

At all treningen i Klappane gir resultater, er blant annet Audun Malm Nybøen, Sindre Åsen og Bendik Hulløen eksempler på. De to første hopper norgescup i år, og spesielt Sindre med den kjente storhopperen Anders Fannemel som trener har hatt flott framgang det siste året. I Øvrebø har de et stortalent på kvinnesiden i Karoline Lauvsland som nå går på skigymnas i Lillehammer.

Georg Henriksen fra Oddersjaa i luftig svev i den største bakken. Foto: Tor Mjaaland

– Men det viktigste er at skihopping er gøy og utfordrende. Jeg er helt sikker på at mange av dem som finner veien til oss og prøver seg i bakkene, får lyst til å komme tilbake. Vi lover å ta godt imot dem, sier Steinar Møvik som er høyt og lavt i bakkene, ordner, gir instrukser, vanner bakkene og legger forholdene til rette for at barn og unge skal oppleve skihoppingens gleder.