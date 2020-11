Toppscorer da KRS inntok tabelltopp

Mathias Christiansen herjet for Kristiansand Topphåndball i søndagens 34-25-seier mot Stavanger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

KRS-kaptein Mathias Christiansen scoret åtte mål og ble kåret til beste spiller hos KRS i søndagens 1. divisjonskamp i Aquarama. Foto: Terje Refsnes (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Kristiansand Topphåndball

STAVANGER: Hjemmelaget har overrasket i årets serie og har spilt jevnt mot de topplagene de har møtt. Og i august slo de også Kristiansand i en treningskamp, så det var et revansjesugent og motivert bortelag som tok turen til Stavanger. Gunnar Pettersens menn visste at de med seier ville innta tabelltopp i 1. divisjon og målsettingen om opprykk til eliteserien ville vise seg å både være realistisk og innenfor rekkevidde.

En solid 1. omgang la grunnlaget for en sterk borteseier. Det var ikke en perfekt omgang, men kollektivet framsto solid i begge ender av banen og det var klasseforskjell på lagene. Til pause ledet KRS 18-9.

Etter pausen fant dessverre gjestene ut hvor fort det kan snu i håndball. Kampen virket avgjort til pause, men Stavanger kom på banen med tro på at det fremdeles var mulig å snu det, og en stund så det ut som om de kunne lykkes med akkurat det. KRS slet med å komme i gang med spillet sitt og vertene spilte seg sakte, men sikkert inn i kampen.

På stillingen 20-23 og med 13 minutter igjen å spille var stressnivået hos bortelaget høyt både på og utenfor banen. Men da tok kaptein Mathias Christiansen ansvar. Midtbacken beholdt roen og styrte skuta inn til en solid 34-25-seier og ble med det fortjent kåret til KRS’ beste spiller. Nevnes må også seksmålsscorer Mats Mork, som i tillegg sto som en bauta i forsvar og Jon Robertsen, som scoret fem mål på fem forsøk fra høyre kant.

KRS er nå på tabelltopp med 16 poeng på ti kamper. På andreplass ligger Follo HK med 15 poeng. Kommende søndag er det hjemmekamp i Aquarama klokka 16. Da er det tabellfemmer Fold som er motstander og etter den kampen er serien halvspilt. Det blir derfor veldig viktig for KRS å vinne også denne matchen, slik at de fortsatt leder serien etter at alle har spilt mot alle en gang. I disse koronatider er det ingen garanti for at serien blir ferdigspilt og kanskje er det da tabellen halvveis som blir tellende?

Fakta Kampfakta Stavanger-Kristiansand Topphåndball 25-34 (9-18) 1. divisjon håndball menn 74 tilskuere i Stavanger idrettshall KRS: Mathias Mykjåland Risøy, Joakim Larson 4, Mathias Christiansen 8, Erik Sørensen, Eric Nicolay Skonhoft Jensen 3, Jon Robertsen 5, Jesper Brekke Hansen, Anders Vatsaas, Mats Skudvig Mork 6, Matija Spikic 1, Kristian Gyberg, Knut Skarsten Muggerud, Eirik Köpp 2, Sebastian Schultz Hansen 5, Victor Jan Skillhammar. Toppscorer Stavanger: Jonas Jensen, 8 mål. Dommere: Erik Abrahamsen og Mads Myhrstad. Utvisninger: Stavanger 3x2 min, KRS 4x2 min.