Medaljerush til AIK Lund

AIK Lund tok med hjem tre gull- og fire sølvmedaljer fra Viking Box Cup i Danmark.

Phillip Wallace Gabrielsen (t.h.) fra AIK Lund jubler for seier over Simon Højrup Totland fra Viborg AK i vektklasse 91 +. Foto: Bjarne Skjervedal

Elin Skjervedal AIK Lund

AALBORG, DANMARK: AIK Lund reiste sist helg med åtte boksere til Viking Box Cup i Aalborg. Med 260 påmeldte boksere endte det med 3 gull og 4 sølv til klubbens nevekjempere. Førstemann ut var debutanten Reidar Munkejord Lamb mot Oliver P. Prægel fra Bispebjerg BK i klasse 64 kg ungdom. Kampen endte med gull etter god teknisk boksing.

Nestemann var Simon Ose i 54 kg ungdom mot Muhammad Nazir Koka Grindsted AK. Kjempeinnsats fra debutanten som lå knepent under etter de to første rundene og vant 3 runde. Men dessverre var det ikke nok til å ta gull, men et velfortjent sølv.

Neste bokser var Damian Kaim i 63 kg mot Jakob Murad FAK. Kampen åpnet i et voldsomt tempo med tunge treffe fra begge boksere. Kampen endte med sølv til Damian etter en tøff kamp.

Reidar Munkejord Lamb (t.v.) vant mot Oliver P. Prægel fra Bispebjerg BK. Foto: Bjarne Skjervedal

Rohullah Khan debuterte mot Victor Khøren FAK i 63 kg senior. Her bokset Rohullah en meget bra kamp, og med gode og klare treffe var det ingen tvil om hvor gullet skulle ende.

Rohullah Khan (t.h.) debuterte mot Victor Khøren FAK i 63 kg senior og sikret seg seieren. Foto: Bjarne Skjervedal

Daud Khamidov hadde sin første ungdomskamp i 60 kg mot Viskhan Magadien Aabenraa BK. Daud åpnet med god teknisk boksing i første runde, men utover i kampen ble presset fra dansken noe stort og sekundanten valgte å stoppe kampen. Sølv til Daud.

Phillip Wallace Gabrielsen i 91+ møtte Simon Højrup Totland fra Viborg AK. Phillip fortsetter å imponere med god teknisk boksing og slagstyrke og stoppet motstanderen i 1. runde da motstanderens sekundant valgte å stoppe kampen. Gull til Phillip.

Aleksander Fretheim var sistemann ut da Adam Arsaev ikke fikk motstander. Aleksander møtte Dian Erik Laursen Hinnerup BK 70 kg ungdom. Her ble det sølv til Aleksander etter en god innsats fra den ferske bokseren.





Publisert: Publisert 8. januar 2020 15:00

