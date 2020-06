Kjetil Tveit fra Randesund er blitt master coach

Kristiansanderen Kjetil Tveit (54) har nå fullført den høyeste håndballtrenerutdanningen i Norge.

Kjetil Tveit som engasjert lagleder for herrelaget til Randesund IL. Foto: Randesund IL

Morten Ropstad Isachsen, Randesund IL

Kjetil har vært trener i Randesund IL i flere perioder og har i de siste årene hatt ansvar for herrelagene i klubben. Samtidig har han også trent yngre lag og han har bygd gode miljøer. Flere år har lagene kvalifisert seg til både Bring- og Lerøyserien og sluttspill.

Vipers-duo fullførte også

Han har etter to år nå fullført Trener 4-utdannelsen i regi av Norges Håndballforbund og kan smykke seg med tittelen master coach. Kjetil var en av 19 trenere som ble uteksaminert nå i juni. Blant de øvrige var Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad og hans assistenttrener i klubben, kristiansanderen Endre Fintland.

Kjetil mottok blomster fra Randesund IL for å ha fullført Trener 4-utdannelsen. Foto: Randesund IL

Denne utdannelsen er øverste trinn på trenerstigen og med den på plass er man kvalifisert til å trene og lede lag på toppnivå.

– Jeg er veldig takknemlig for at Randesund IL har lagt til rette for at jeg skulle få til dette. Det er en ressurssterk klubb som hele tiden søker å videreutvikle seg, sier Kjetil og utdyper:

– Utdannelsen har vært lærerik og utviklende, samtidig som det også har vært en bekreftelse på at man innehar den erfaring og kompetanse som studiet krever.

Håndball «døgnet rundt»

Randesund IL er svært fornøyd med den jobben Kjetil har gjort over mange år. Han har god håndballforståelse, og er meget dyktig med våre spillere. Sist sesong trente han herrelagene i 2. og 3. div., samt jenter født 2004. Denne sesongen skal han ha ansvaret for herrer 2. divisjon, og samtidig være assistenten til Gunnar Pettersen i KRS topphåndball. Dette er også en anerkjennelse av Kjetils kvaliteter som trener. Håndball er en stor del av hans liv, og i tillegg til å være trener er han lærer på håndballinja på KKG.

Randesund IL gratulerer Kjetil med bestått utdannelse og vi gleder oss til å nyte godt av hans kompetanse også i framtida.