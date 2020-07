Sørlandsduo utfordrer NM-favorittene på hjemmebane

Lørdag arrangeres norgesmesterskapene for kaldblodshester på Sørlandets Travpark. En formsterk sørlandsduo skal gi favorittene kamp på hjemmebane.

Det var glade miner og stor jubel da Philip Ess vant Svenskt Kallblodsderby for Øystein Tjomsland i Östersund i 2018. Lørdag starter han for første gang i NM på hjemmebane. Foto: Hesteguiden.com

KRISTIANSAND: Øystein Tjomsland er som vanlig sentral når de største travløpene på norsk jord arrangeres. Championtreneren fra Søgne stiller dette året i noe så sjeldent som utfordrerrollen når norgesmesterskapene for kaldblodshester avgjøres på Sørlandets Travpark førstkommende lørdag.

Derby-vinner på vei tilbake

Seks år gamle Philip Ess heter det sørlandske håpet i åpen klasse. Tjomsland-traveren vant Svenskt Derby i 2018 og fulgte opp med sølv i Derby-løpet i Norge samme høst. 2019-sesongen ble amputert, men denne sesongen har den svarte hingsten for alvor kommet tilbake. Philip Ess har tatt sølvplassen i sine to siste løp og vist gryende storform. Lørdag trakk han dessverre et dårlig startspor, ytterst bak startbilens vinger, og må finne seg i å stilles i skyggen av den store favoritten og tittelforsvareren, Odd Herakles.

Avslutter karrieren lørdag

I hoppeklassen heter favorittduoen Ulsrud Tea og Åsrud Vilja. Lillesand-eide Trø Hera er sørlandshåpet, og hoppa til Marianne Klepaker og Johan Isak Tveit tok en sterk tredjeplass bak nevnte duo i et større løp i Sverige denne helgen. Den ni år gamle hoppa har levert en strålende sesong i 2020 og har allerede vunnet tre løp på åtte starter. Totalt har hun vunnet 19 løp og tjent 1,3 millioner i løpsbanen. Trø Hera er konstatert drektig, og gjør karrierens siste løp på lørdag.

Simen Bjørbæk Jessen trener og kusker Lillesand-eide Trø Hera, som er sørlandshåpet i hoppeklassen i NM på Sørlandets Travpark lørdag. Ved hestens hode står trenerens kone, Kristin Bjørbæk Jessen. Foto: Hesteguiden.com

Sørlandets Travpark arrangerer travløp både fredag og lørdag. Lørdag avholdes en spennende V75-omgang i forbindelse med NM-løpene.