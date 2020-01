Årets hest-eier hyllet travsporten

Da Thankful ble kåret til Årets hest under lørdagens galla i Travparken, understreket medeier Morten Simon Moe hvilke opplevelser travsporten kan gi mennesker.

Thankful tok den gjeveste prisen. Fra venstre oppasser Stine Birkeland, trener Øystein Tjomsland, eierne Rune H. Eriksen og Morten S. Moe, samt Rune Upsahl (Agder travforbund) og Vemund Hansen (styreleder Sørlandets Travpark). Foto: Sørlandets Travpark. Foto: Richard Ekhaugen

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

KRISTIANSAND: 120 personer var samlet i VIP-lokalet på Travparken lørdag for å hylle de beste to- og firebeinte profilene fra 2019. For kameratene Morten Simon Moe og Rune H. Eriksen fra Kristiansand ble kvelden en festaften av de sjeldne.

Først ble deres hester Thankful kåret til Årets 4-årige varmblodshest og Royal Winner kåret til Årets eldre varmblodshest. Deretter ble Thankful stemt fram som Årets hest i Agder blant de frammøtte på gallaen. En rørt og inspirert Morten Simon Moe benyttet anledningen til å hylle travsporten for hva den gir tilbake i form av opplevelser.

Se intervjuet her:

Rørt til tårer

– Alle de opplevelsene vi har hatt med Thankful, sammen med det fantastiske teamet til trener Øystein Tjomsland, gjør at dette her er en glede å fortsette med. Oppdrettere, trenere, kusker, alle som jobber i Travparken, stå på! Vi har muligheten til å løfte travsporten ytterligere, og det skal vi klare, proklamerte Moe og fortalte om en rørt kamerat Rune H. Eriksen som tok til tårene under Derby-dagen i fjor.

– Det viser hvor mye travsporten betyr for mennesker, understreket Moe.

Troll Svenn mottok pris under hestegallaen for fjerde år på rad. F.v. medeier Georg Songe, trener Kjell Løvdal, medeier Svenn Songe og Torbjørn Frøysnes, nestleder i Norsk Rikstoto. Foto: Kjetil Olsen

Tjomsland hedret Sørlandet

Øystein Tjomsland mottok også prisen som Årets trener etter er rekordsesong. Over ti millioner kroner løp hans hester inn under 2019, og de tok seg av storløp som blant annet Kriteriet, Derby og Svenskt Travderby.

– Jeg er utrolig stolt over hva hele teamet mitt har fått til. Spesielt gøy er det å vise hele trav-Norge at vi kan trene fram de beste hestene fra lille Sørlandet. Vi har personer fra landsdelen med svært høy kompetanse innenfor sine fagfelt som blant annet veterinærer og alternative behandlere, roste suksesstreneren da han mottok prisen.

Lage Rosten ble årets profil og fikk også årets 3-åring, Thai Eros. Foto: Sørlandets Travpark. Foto: Kjetil Olsen

Prisvinnere flere år på rad

Kjell Løvdal og Svenn Songes Troll Svenn vant pris under hestegallaen for fjerde år på rad, for 2019 i kategorien Årets montéhest. Gustav Larsen fra Lindesnes fra for andre år på rad kåret til Årets oppdretter, mens Lage Rosten fra Evje av en lokal jury ble stemt fram som Årets profil.

Søstrene Cecilia Linn V. Andersen (t.h.) og Emma Josefin V. Ekhaugen Foto: Marion Vatnedalen Ekhaugen

Shetlandsponnien Smedens Betty Boop, eid av søstrene Cecilia Linn V. Andersen (11) og Emma Josefin V. Ekhaugen (6) fra Høvåg, ble for tredje år på rad kåret til Årets ponni i Agder.

Her er vinnerne:

Årets 3-årige varmblods: Thai Eros

Årets 3-årige kaldblods: Havglimt

Årets 4-årige varmblods: Thankful

Årets 4-årige kaldblods: Tangen Trygg

Årets eldre varmblods: Royal Winner

Årets eldre kaldblods: Osen Expressa

Årets montéhest: Troll Svenn

Årets hest: Thankful

Årets ponni: Smedens Betty Boop

Årets amatørtrener: Jan Erik Isaksen

Årets oppdretter: Gustav Larsen

Årets trener: Øystein Tjomsland

Årets profil: Lage Rosten

