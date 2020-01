Flotte rulleski-forhold i Skikarusellen

Mildt vær og lite vind bidro til at de 30 løperne i tirsdagens skikarusellrenn fikk en fin opplevelse.

Fra fellesstart på Kongsgård tirsdag kveld. Fra venstre: Pål Torgersen, Benjamin Andersen, Thor Sangesland, Abraham Pettersen, Frode Tjomsland, Kristoffer Pettersen og Tormod Lønnerød. Foto: Sverre Larsen

Sverre Larsen Bedriftsidretten Agder

KONGSGÅRD, KRISTIANSAND: Igjen gikk Skikarusellen som rulleskirenn på Kongsgård. Det var mildt og lite vind, og dermed var forholdene nesten optimale for å få de gode tidene. Løypa var som vanlig seks runder à 1,2 kilometer.

Man kunne velge å gå på fullført eller på tid. Og de som gikk på tid startet klokka 18.00.

Kristoffer Pettersen. Foto: Sverre Larsen

Kristoffer Pettersen (36), vinneren av rulleskirennet i klassisk stil

Hva skulle til for å få ei god tid i dag?

– Det var fine forhold, og jeg er i god form. Første runde gikk jeg i ryggen på Pål Torgersen. Deretter tok jeg teten alene. Jeg gikk ikke helt ned i kjelleren, men det var ei god hardøkt, og jeg har god progresjon i trening og i konkurranse for tiden.

Hva tror du skal til for å få flere med i Skikarusellen?

– Det er mange som ikke har hørt om dette arrangementet, så vi trenger bedre annonsering og bedre markedsføring. Skikarusellen har fått en egen Facebook-side nå.

Benjamin Andersen. Foto: Sverre Larsen

Benjamin Andersen (27)

Hva skal til for å hevde seg i Skikarusellen?

Det er at man holder formen ved like med trening. Det er mange løyper man kan velge i og utenfor Kristiansand. Man bør gå jevnt på ski for å få gode plasseringer.

Raymond Moy. Foto: Sverre Larsen

Raymond Moy (41), arrangør fra Nikkelverket BIL

Hva er inntrykket ditt av Skikarusellen nå for tiden?

– Det er snøfattig, og vi har det mildt. Men det er fine forhold for rulleski på Kongsgård, og det varmer!

