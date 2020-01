Durabelig mor/sønn-duell i Vinterkarusellen

Ingrid Eikaas Ukkelberg var raskest av samtlige kvinner på lørdagens 10 kilometer, men hun måtte gi tapt for sønnen Martin med ett sekund.

Ingrid Eikaas Ukkelberg (36) og sønnen Martin U. Sølgedal (14) fra Marnardal har løpt mot hverandre mange ganger før lørdagens vinterkaruselløp. Dette bildet er fra Gran Canaria i fjor. Foto: Privat

LUND, KRISTIANSAND: Hele 63 deltakere fant veien til Kristiansand stadion for å delta i det andre løpet i Vinterkarusellen 2020. 21 valgte å gjennomføre den korte løypen på 3 km. Her ble beste dame Wendy Messel fra Vågsbygd, med 19.33. Beste mannlige løper ble Magnus Finset fra Kristiansand Triathlon, med 11.12.

Hele 42 gjennomførte 10 km. Mye grus på fortauet sørget for at tidene holdt seg gode, men ikke rekordraske. Bestemann her ble ikke uventet Kristian Tjørnhom fra Kristiansand løpeklubb, med 33.25, mens beste dame ble ikke uventet Ingrid Ukkelberg fra MIL med tiden 38.01.

Starten har gått for 3 km nær Kristiansand stadion lørdag Foto: Ivar Gogstad

Benjamin Malz foran, Ingrid Eikaas Ukkelberg bak Foto: Ivar Gogstad

Det var duell mellom Ingrid og sønnen Martin helt til målstreken. En stund ledet Martin med god margin, men Ingrid arbeidet seg sakte men sikkert inn på ham, og ledet da det gjensto en runde. I innspurten ble nok Martin litt for sterk og slo sin mor med ett sekund.

– Vi løper alltid mot hverandre. Taperen må ordne oppvasken. Han begynte å slå meg på korte motbakkeløp i fjor. Jeg hadde overtaket på flate løp. I år er vi ganske like på mila og kortere løp, men han har en tendens til å slå meg med noen få sekunder. Jeg slår ham heldigvis ennå på halvmaraton heldigvis ennå, sier Ingrid med et smil.

Martin følger opp:

– Jeg følte jeg hadde litt tung kropp underveis, men heldigvis er jeg bedre til å spurte enn mamma. Så oppvasken får hun ta!

Start 10 km Foto: Ivar Gogstad

Det er kjekt med et lokalt tilrettelagt løp. To løpere kom sekunder før startskuddet gikk av, de fikk sine nummer og kunne starte med resten av løperne, og fikk varmet opp på de første rundene.

Neste løp i Vinterkarusellen er lørdag 25. januar i Mandal. Påmelding fra kl. 13. og start kl. 14.

Resultater

3 KM

Gutter 15 – 16

1. Laurits Dyrkolbotn (2)MHI 12.53

Gutter 17 – 18

1. William Dugan (3)13.03

2. Fredrik Espeland (4) 14.25

Magnus Finset Foto: Ivar Gogstad

Menn jr/sr

1. Magnus Finset (36)Kr.triathlon 11.12

2. Kristian Gursli (23)Kr.løpklubb 12.09

Menn mosjon

Tommy Abrahamsen (9)Vågs.runner 19.12

Kai Andersen (13) Kr.triathlon 16.45

Kristen Bue (29) MIL 17.24

Bjørn Erik Enge (26) Vågs.runner 15.13

Matteus H. Enge (15) Vågs.runner 14.45

Kalle GlomsakerMHI deltatt

Stanley Hansen (32)18.38

Håkon S. Jæger (27) Nodeland 20.25

Jørgen S. Jæger (21) Nodeland 20.24

Sindre S. Jæger (28) Nodeland 19.15

Erik Kjærran (6) Vågsbygd 15.19

Jan Richard Kjærran (7) Vågsbygd 19.15

Lars Try (38) Tvedestrand 21.37

Arve Aakre (22) Søgne brukt 15.14

Wendy Messel Foto: Ivar Gogstad

Kvinner mosjon

Elisabeth S. Jæger (25) Nodeland 20.39

Wendy Messel (8) Vågsbygd 19.33

10 KM

Gutter junior

1. Martin U. Sløgedal (82)MIL 38.00

Benjamin Malz (92)Kr.løpklubb deltatt

Kristian Tjørnhom i front Foto: Ivar Gogstad

Menn akt 23 – 34

1. Kristian Tjørnhom (99) Kr.løpklubb 33.25

2. Vegard Danielsen (61) Kr.løpklubb 33.49

3. Gabriel Ingebretsen (96) Kr.løpklubb 35.40

4. Sverre J. Larsen (75) 36.49

5. Jørgen Strøm-Olsen (69) 37.52

6. Ørjan S. Aas (62) KOK39.44

7. Jim Sivertsen (57) 45.12

8. Christian Homme (60) NOW 47.46

9. Anders Skuggevik (89) Lillesand 52.34

Johan Bjørnsen (97) Kr.løpklubb deltatt

Damer akt. 23 – 34

1. Amalie Wedege (83)Kr.løpklubb 41.01

Menn vet. 35 – 39

1. Arne Kristoffersen (80)Kr.Triathlon 41.16

2. Tore Tønnesen (77) 41.37

3. Steinar V. Günther (65) 41.54

4. Inge Stallemo (73) 47.44

Damer vet. 35 – 39

1. Ingrid Ukkelberg (50) MIL 38.01

2. Randi Dyrkolbotn (95) MHI 39.26

Menn vet. 40 – 44

1. Geir Kongshaug (68)35.44

2. Jose B. Rodriguez (63)39.51

Damer vet. 40 – 44

1. Hafdis Helgadottir (74) Kr.triathlon 51.54

Menn vet. 45 – 49

1. Johnny Stinsvold (88) Kr.løpklubb 34.51

2. Johnny Vea (87) HTK 39.25

3. Pål Svendsberget (78) 40.25

4. Ståle Thortveit (52) Kr.løpklubb 41.04

5. Stig Andre Jansen (98) Kr.løpklubb41.45

6. Bjørnar Svendsen (70) 48.24

7. Atle Haagensen (84) Implenia48.32

8. Tor Helge Foss (66) Kr.Triathlon49.08

9. Claus H. Christensen (81) Eplisifor.55.36

Ove Pollestad (55) Kr.løpklubbdeltatt

Menn vet. 50 – 54

1. Tellef Dønnestad (33) 39.02

2. Paul Håkon Scheie (64) Kr.løpklubb 43.43

3. Arild Thomassen (79) Fløy 46.25

Tore Tjørnhom (100) Kr.løpklubb deltatt

Menn vet. 55 – 59

1. Reinhold Rønstad (67) 44.10

2. Tore Hansen (85)Lillesand 51.28

3. Bernt S. Berntsen (86) Sør.syk.bed 62.09

Damer vet. 55 – 59

1. Inger Saanum (90) GE Healthc. 39.55

Damer vet. 60 – 64

1. Anita Kvaase (94)MHI 50.50

2. Anne Bjørsom (93)MHI 54.38

Publisert: Publisert 18. januar 2020 20:20

