GTIF-jentene med medaljer og premier etter lørdagens mesterskap i Kristiansand. Hanne Birgithe Søfteland

11 gull til Grimstad-turnere i sørlandsmesterskapet

Utøvere fra Grimstad Turn- og Idrettsforening satte sitt preg på lørdagens mesterskap.

Trine Sælen, Grimstad Turn- og Idrettsforening

KRISTIANSAND: Lørdag var det sørlandsmesterskap i apparat turn for rundt 120 jenter og gutter i turnhallen i Kristiansand.

Dagen startet med de yngste, de er ni og ti år gamle, de kjører alle fire apparatene, men blir ikke rangert. GTIF hadde med sju jenter som viste fram flott turn, og som alle var godt fornøyde med dagen og egen prestasjon.

Da disse hadde fått sin velfortjente premie, var det duket for konkurranseklassene.

Her hadde GTIF med 12 jenter, og flere av dem hadde en riktig god dag, skulle det vise seg.

Nora Lieng gikk til topps i klasse 2 foran Amalia Høibo fra Kristiansand. Hanne Birgithe Søfteland

I 12-årsklassen vant Mari Johannesen firekamp, i tillegg vant hun både bom og frittstående og ble nr. 2 i hopp. I samme klasse ble Maja Anker Birkeflet nr. 3 i firekamp, hun vant hopp og ble nr. 2 i bom. Hanne Eriksen vant skranke, og Mathea Sofie Søfteland ble nr. 3 i bom.

I klasse 1 (13-14år) ble Hedda Salvesen nr. 2 i firekamp, hun ble nr. 2 i hopp, skranke og frittstående og nr. 3 i bom, Julie Eide ble nr. 3 i firekamp, hun vant bom, og ble nr. 3 i hopp og frittstående. Som om ikke det var nok tok Sigrid Skråning 3. plass i skranke og ble nr. 4 i firekamp.

I klasse 2 (15-16 år) vant Nora Lieng firekampen og hun gjorde også rent bord og vant i alle apparatene.

Tre GTIF-jenter på pallen i bom. Mari Johannessen vant foran Maja Anker Birkefledt og Mathea Sofie Søfteland. Hanne Birgithe Søfteland

Fem av jentene deltok forrige helg på norgescup i Asker. Også der hadde flere av dem gode apparatprestasjoner, men dessverre ødela de sammenlagtresultatet med å gjøre ett dårlig apparat.

Det føltes derfor veldig bra at så mange greide å holde nervene under kontroll denne gangen, og virkelig fikk vist hva de er gode for.

Mari Johannessen, GTIF vant 12-års klassen sammenlagt foran Tiril Bærø Undhjem fra Kristiansand og Maja Anker. Hanne Birgithe Søfteland

Maja Anker Birkefledt gikk til topps i hopp foran Mari og Tiril Hanne Birgithe Søfteland

Nora Lieng nr. 1 i kl. 2. Hanne Birgithe Søfteland

Tre førsteplasser i frittstående kl. 12 år: Mari Johannessen, Tiril Bærø Undhjem og Halldis Thorsen fra Vågsbygd. Hanne Birgithe Søfteland

