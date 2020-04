Snart 50 og i mitt livs form

Jeg trener crossfit fem-seks ganger i uka og håper VM for veteraner i høst arrangeres som planlagt.

Janne Naomi Rørvik (fyller 48 år nå i april) fra Arendal trener målbevisst for å gjøre det best mulig i henholdvis NM og veteran-VM i functional fitness til høsten. Foto: Hans Petter Støre/Hps.sporty

Janne Naomi Rørvik

UTØVERBLOGG: «Hvordan har du tid til å trene så mye?» Dette er et spørsmål jeg ofte får. Og det er klart at jeg har ikke så mye tid igjen til andre ting enn jobb og trening. Crossfit er min store lidenskap, og det gir meg så mye glede at tidsbruken ikke føles som noe offer fra min side. Og nå er jo også barna mine voksne og det gir meg mye egentid som jeg kan disponere fritt. Jeg må bare passe på å ha litt tid igjen til kjæresten min.

Dobbel norgesmester

Jeg har drevet med en eller annen form for trening så lenge jeg kan huske. Som ung jente var jeg aktiv judoutøver. Jeg var med i en del konkurranser og ble norgesmester i min vektklasse både i -88 og i -89. Deretter var det noen år hvor det stort sett gikk i løpeturer og vanlig styrketrening i helsestudio. Jeg meldte meg inn i Crossfit Arendal da de startet opp i 2014, og siden den gang har jeg nok brukt et par timer fem-seks kvelder i uka på denne fantastiske idretten.

De siste årene har jeg hatt tilholdssted på Kick Crossfit. Folkene jeg trener sammen med der ser jeg på som min andre familie og vi har det veldig moro sammen. Vi er en gjeng som spriker stort i alder, men vi støtter og hjelper hverandre så godt vi kan. Den yngste i gruppa er 16 år, noen er i de glade 20-30-årene, og så er det min gode treningsvenninne Trude Walle og jeg som er Gamla 1 og 2.

Får pes av dattera

Nivået på Kick Crossfit sine utøvere er etter hvert blitt ganske så bra. Vi hevder oss godt på resultatlistene om dagen. Ekstra stas er det når min datter er hjemme fra studiene i Danmark og vi kan trene sammen. Hun er min beste coach, og sier det som det er. Om jeg ikke leverer på trening, er hun rask med å fortelle meg det.

Dette med å konkurrere har jeg et elsk/hat-forhold til. Jeg var/er altfor glad i å vinne. Da jeg var yngre, likte jeg best å være med på ting jeg hadde stålkontroll på. Altså være sikker på å vinne ... Prestasjonsangst kan jeg fortsatt kjenne litt på dessverre. De som sier at det viktigste er å delta, ljuger.

Men nå er det jo slik at jeg faktisk snart fyller 48 år og må prøve å oppføre meg deretter. Jeg gjør alltid mitt beste. Går det dårlig, er det surt der og da, men jeg prøver å si til meg selv at da må jeg bare trene enda mer på det som ikke funket. Og det er vel kanskje kjent for mange at crossfit er en krevende idrett og at det er maaange ting som skal mestres. Styrke, kondisjon og teknikk må sitte om man skal kunne hevde seg både nasjonalt og internasjonalt. Og jeg tør påstå at det krever en del mer innsats i min alder.

Tålmodighet er en dyd

Jeg har brukt lang tid på å lære meg vanskelige elementer, og mange av dem trenger jeg fortsatt å øve mye på. F.eks. muscle-ups både i stang og i ringer, gå på hendene, toes to bar, håndstående pushups og såkalte butterfly chest to bar er noe av det som krever mye innsats. Jeg brukte nok et år bare på å lære meg double-unders (hoppetau). Og det er først i det siste at jeg ikke lenger er livredd når jeg trener olympisk vektløftning med tunge vekter.

Fra NM i functional fitness i fjor, der jeg ble nummer fire i damenes klasse + 40 år. Foto: Hans Petter Støre/Hps.sporty

Nok hvile er viktig for god progresjon. Det er der jeg kjenner at jeg ikke lenger er 25 år. Jeg kan henge ganske greit med ungjentene under økter, men bruker nok en del lengre tid på å restituere meg. Det er derfor jeg følger et treningsprogram som er tilrettelagt for min aldersgruppe. Der er det ofte ikke så stort volum i øktene som hos dem som er yngre. Og prosentvis er vektene litt lettere. Det er lagt inn en dag med aktiv hvile og en dag med full hvile pr. uke.

Jeg prøver å følge dette programmet så godt jeg kan. Ryggen trøbler litt innimellom, men ellers fungerer kroppen som den skal. Det er ingen selvfølge, så jeg er takknemlig for det. Det er selvfølgelig det samme for meg som hos alle andre, det at man føler motivasjonen er på bunn til tider. Jeg har vondt overalt og føler jeg ikke får til noen ting. Det varer som regel heldigvis ikke så lenge. Det er absolutt mest glede! Ja, det er helt merkelig at man kan bli så glad av å sette ny personlig rekord i et eller annet løft. Det er bare folk som driver med dette som kan forstå det, tror jeg.

Trener mot NM og VM

Det er uansett godt å kjenne på at man kan være i sitt livs beste form når en faktisk nærmer seg 50 år. Man blir aldri for gammel til å bli sterkere, eller mer utholdende. Ei heller å få kroppen til å gjøre ting du i utgangspunktet trodde var umulig. Hvis man er villig til å bruke nok tid, så klarer man det man vil. Uansett alder!

Jeg hadde sett fram til å konkurrere i Aten nå i april, men det ble jo av kjente årsaker avlyst som alle andre idrettsarrangementer denne merkelige våren. Jeg har til nå ikke vært med på så mange individuelle konkurranser, men har kvalifisert meg til NM 2020 i Functional fitness (se faktaboks nederst) i aldersklassen 40+, som i utgangspunktet skulle vært avholdt i juni (utsatt til høsten), og til VM i Portugal i september i aldersklassen 45 +. Jeg håper inderlig det blir noe av arrangementene. Det er ikke ofte man får sjansen til å være med på et VM!

Foto: Privat

Online-kvalifisering

Kvalifisering til disse konkurransene foregår online. Altså man utfører kvalifiseringsøktene på eget treningssenter med filming. Filmen sendes inn og blir vurdert av arrangøren. Det er tøffe standarder, men det blir like vilkår for alle. De fleste store konkurranser i utlandet kjører den type kvalifisering. Det er veldig moro å konkurrere sammen med folk på min egen alder. Nivået på oss gamle er naturlig nok ikke i nærheten av eliteutøverne. Det skulle bare mangle. De er helt rå!

Så gjenstår det å se om jeg klarer å holde formen og motet oppe i en kald garasje med ymse utstyr. Jeg trøster meg med at det er god trening å få ting gjort, selv om forholdene ikke er optimale. Jeg er selvsagt enig i at det er en nødvendighet at treningssentrene holder stengt nå, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg gleder meg til ting er tilbake til normalen.

Fakta Fakta functional fitness Functional fitness som idrett er en intens og actionfylt aktivitet hvor utøverne blir testet i funksjonelle fysiske ferdigheter. Det funksjonelle er i sentrum, noe som betyr at vi fokuserer på å utføre et arbeid, ikke på hvordan det blir utført (stilpoeng) eller hvordan de som utfører det ser ut (utseende/posing). Hovedgreinen i functional fitness er “medley” (individuell eller team), hvor man testes i 6 forskjellige tester; strength, power, skill, endurance, mixed og bodyweight. Her bruker vi elementer fra vektløfting, styrkeløft, kettlebellsport, turn, friidrett, strongman, triatlon og kroppsvektstrening. Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) er en non-profit organisasjon og særidrettsforbund med formål å fremme Functional Fitness som en sport i Norge og organisere det som en idrett under Norges idrettsforbund (NIF). VI ble tatt opp som det 55. særidrettsforbundet i NIF i mai 2019. Vi er og en del av International Functional Fitness Federation (iF3). Kilde: Norges Functional Fitnessforbund