Peder Nersveen har den siste sesongen spilt for Runavik på Færøyene, og er nå klar for ett år i Arendal Fotball. Foto: Privat

Senket Arendal i 2017 – nå vil han rykke opp med klubben

Arendal Fotball har fått sin første nye spiller på plass foran 2020-sesongen, en spiller med mye erfaring, og som har et forhold til klubben fra tidligere.

Publisert: Nå nettopp

ARENDAL: Det har vært jobbet en god stund med å sikre seg den erfarne høyrebacken, men nå er overgangen endelig klar. Peder Nersveen blir vår første signering før 2020-sesongen, og han har den siste sesongen spilt for Runavik på Færøyene.

– Det var et veldig bra år på Færøyene, men etter noen vurderinger, ville jeg søke nye utfordringer, forteller Peder Nersveen.

– Vi er meget fornøyd med å ha Peder på plass før 2020-sesongen. Han har mye erfaring fra dette nivået, og i tillegg fra OBOS-ligaen, forteller daglig leder i Arendal Fotball, Bård Sterk-Hansen.

Scoret mot Arendal

27-åringen har også god erfaring fra OBOS-ligaen. Han spilte 24 offisielle kamper for HamKam i 2018, før han gikk til Runavik. Han spilte 27 kamper på øverste nivå på Færøyene sist sesong. Opprinnelig er han fra Elverum, en klubb han i sin tid spilte 167 offisielle kamper for og scoret 14 mål. Han var også kaptein en periode i Elverum.

I 2017 var han med Elverum opp til 1. divisjon (OBOS), der de blant andre møtte Arendal Fotball. Begge klubbene gikk som kjent ned etter sesongen

I OBOS-ligaen ble det 28 kamper på Nersveen og én scoring. Hvem scoringen kom mot?

Jo, det var nettopp mot Arendal Fotball (0–3) på Myra i mai i 2017.

– He, he. Ja, det stemmer nok det. Det er blitt nevnt i løpet av samtalene med Arendal Fotball. Jeg vet ikke om det er positivt eller negativt, men jeg har på en måte allerede et forhold til klubben, humrer han.

Sportslig utfordring

Han har i utgangspunktet skrevet under en avtale på et år med klubben. Det var samtaler med trener Steinar Pedersen som overbeviste ham om at dette var den riktige utfordringen for Nersveen sportslig nå.

– Det er en klubb som satser og som har et godt tilbud sportslig. Jeg håper jo jeg kan hjelpe til med og kanskje bidra til at klubben rykker opp, sier Nersveen, som er høyreback, men som kan spille i flere posisjoner.

– Jeg har lyst til å spille på et høyere nivå igjen og har hele tiden et mål om å utvikle meg videre. Jeg er en lagspiller og vil hele tiden hjelpe laget. Målet er for egen del å etablere meg på laget. Samtidig håper jeg at vi skal kjempe i toppen og i tillegg være med i kampen om opprykk, legger han til.

Uforløst potensial

Han forteller at han har fulgt mye med på norsk 2. divisjon, selv om han har oppholdt seg på Færøyene.

– Jeg føler det er et uforløst potensial i Arendal Fotball. Jeg vet at det er interesse i byen og tror det bor mye positivt i laget, sier han om sin nye klubb.

Han håper å være på plass allerede 6. januar, på A-lagets første trening.

– Det er viktig og en stor fordel å være med fra starten av. Det tar tid å bygge relasjoner til de andre spillerne. Jo før, jo bedre – også med tanke på å komme i form, smiler han.

Publisert: Publisert 12. desember 2019 17:30