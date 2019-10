Christer Andersen fra Mandal Badmintonklubb. Trond Atle Syvertsen

Mandalitt på landslaget

Christer Andersen (14) er tatt ut tatt ut på U15-landslaget i badminton.

For mindre enn 30 minutter siden

MANDAL: Christer skal representere Norge under Swedish Youth-turneringen i Malmö som spilles 6. november-11. november. Her er han aktuell i single, mixed double og double. Det spilles lagspill de første dagene, så er det individuell turnering etterpå. Kampene spilles i Malmö badmintoncenter, en hall som rommer 20 badmintonbaner.

Christer er den andre spilleren noensinne fra Mandal Badmintonklubb som er tatt ut til å representere landet med flagget på brystet. Den som var med i nordisk mesterskap for ca. 30 år siden var Elisabeth Syvertsen som juniorspiller.

Christer legger ned et stort stykke hardt arbeid og trener fem-seks ganger i uka. Trener Carlo Andersen har en stor del av æren for at Christer er så god, pluss mange gode medspillere i Mandal Badmintonklubb.

Klubben ønsker ham masse lykke til og er stolt over at han er tatt ut!