KBK rett opp på tabelltopp

Etter helgas to seire i sesongåpningen topper Kristiansand Badmintonklubb eliteserien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KBK vant sine to lagkamper i første runde hjemme i Badmintonsenteret og topper med det eliteserietabellen. Bak f.v.: Jim Ronny Andersen, Ikmal Hussain, Kevin Elson, Eivind Lund, Jonas Østhassel, Mads Marum og Danila Gataullin. Foran f.v.: Vilde Espeseth, Marie Wåland, Marie Mørk, Emma Wåland, Helene Abusdal og Julie Marie Abusdal. Foto: Privat

Shayan Jalilian Kristiansand Badmintonklubb

KRISTIANSAND: Normalt består eliteserien av åtte lag, men på grunn av koronaviruset er den redusert til de seks beste lagene fra forrige sesong.

Kristiansand, Frogner, Bergen, Haugerud, Sandefjord og Moss er de lagene som er med i eliteserien i år. Frogner har vunnet de to siste årene, og de andre lagene i serien er sultne på å vippe dem ned fra tronen.

KBK, Bergen og Sandefjord møttes i Kristiansand denne helga, mens de tre andre lagene møtte hverandre på Haugerud.

KBK, som endte som nummer to forrige sesong, leverte varene i helga og slo Sandefjord 8-2 og Bergen 7-3. Sørlendingene topper dermed tabellen etter den første runden, og er det eneste laget som har vunnet begge lagkampene.

Eliteserien i badminton fungerer slik at det er en serie der alle lagene møter hverandre, før det blir et sluttspill med semifinaler/bronsefinaler og finaler. Vinneren blir norgesmester for lag, og kvalifiserer seg til europacup.

Danila Gataullin og Julie Marie Andersen Abusdal debuterte for KBK i eliteserien. Snittalderen i kampen mot Sandefjord var 20,5 år. Foto: Privat

Kristiansanderne har sikret seg en fin start på årets sesong, og det som gjør det ekstra imponerende er at de leverer varene med flere yngre spillere. I helga debuterte Danila Gataullin og Julie Marie Andersen Abusdal, og snittalderen i kampen mot Sandefjord var på 20,5 år.

– Jeg trener med disse spillerne på trening, så det var fint å få min debut i eliteserien. Det er gøy med lagkamper der man spiller for at laget skal gjøre det bra, sier Julie Marie.

KBK-trener Ikmal Hussain var strålende fornøyd med sine elever etter helgas runde, og skryter ekstra av Danila og Julie Marie.

– Det var ei bra helg. Vi vant begge lagkampene våre og topper tabellen. Våre to debutanter gjorde det bra, og bidro med gode resultater til laget.