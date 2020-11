Bor og trener med seks ganger verdensmester

Trialføreren Jarand-Matias Vold Gunvaldsen (20) har en ypperlig læremester i spanske Adam Raga (38) og har store ambisjoner foran 2021-sesongen.

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen fra Lillesand i forbindelse med en trialtrening i Spania tidligere i år. Nærmest kamera står seks ganger verdensmester i trial, katalanske Adam Raga. Foto: Privat

Lasse Gimnes Norges Motorsportforbund

Vold Gunvaldsen trener for tiden i Spania, nærmere bestemt i Centelles, ikke langt fra Barcelona.

– Treningen mot 2021 er i full gang. Jeg bor hos seks ganger verdensmester Adam Raga, og her får jeg den beste sparringpartner som finnes. For å bli best, må man lære av de beste. Det blir mange timer på sykkel og fysisk, og vi er sikre på dette vil gi gode resultater for den kommende sesongen, sier Vold Gunvaldsen.

Sørlendingen satser mot VM, nordisk mesterskap og NM i 2021.

– Hovedmålet for 2021-sesongen er å kunne ta topp-10 plasseringer i Trial2- klassen i VM. Det er et hårete mål, men jeg har troen på at mitt eget treningsopplegg vil ta meg dit. Andre mål er å kunne ta nordisk gull på hjemmebane, samt ta seiere i norgescupen, sier han.

Spania er veldig preget av covid-19-situasjonen, men Vold Gunvaldsen forteller at det går bra.

– Jeg befinner meg i et av det stedene i Europa som er mest preget av pandemien. Men for treningen sin del så er det ikke noe forskjell, og det går som normalt. Trial-trening på morgenen og fysisk trening på kvelden. For å ikke utsette meg selv eller andre for smitte, så har jeg jo selvfølgelig mindre kontakt med andre folk, understreker han.