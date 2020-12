Storfornøyd med respons på digitalt juleshow

På grunn av korona ble det tradisjonsrike juleshowet til Mandals Turnforening i år gjennomført uten publikum i hallen. Filmen som ble laget i etterkant er blitt sett av tusenvis.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gymnaster fra Mandals Turnforening i aksjon i juleshowet sist helg. Foto: Skjermdump fra video

Brukergenerert innhold

Jens Erik Holmquist Daglig leder Mandals Turnforening

MANDAL: Mandals Turnforening har ca. 900 barn og ungdommer som trener i Turnhallen flere ganger i uka, og er synlige både i og utenfor Mandal. Foreningen har gymnaster som deltar i både oppvisninger og stevner i regionen, og gymnaster som deltar i nasjonale konkurranser fordelt på flere greiner.

Hvert år inviterer Mandals Turnforeningen til juleshow i Mandalshallen. Forestillingene er alltid utsolgt. I 2019 var det nesten 1500 mandalitter som kom for å se. Men i år med korona måtte juleshow-komiteen tenke helt nytt for å få dette til.

Kjærlig tema

Årets tema for showet var kjærlighet. Temaet ble satt en uke etter gjennomført juleshow i fjor, så det var tilfeldig at vi traff i år med dette budskapet midt i koronatida.

Se juleshowet her

Styret i Mandals Turnforening vedtok mandag 9. november at juleshowet i år måtte gjennomføres uten publikum. Det ble da tatt beslutning om å lage en showfilm på lik linje med det tradisjonelle juleshowet. Utfordringen var å filme og sy sammen alle innslagene til en helhet. Filmen ble sist lørdag klokka 18 publisert på foreningens egne nettsider så alle barna fikk se forestillingen hjemme sammen med sine familier.

Mange seere

Responsen på det digitale juleshowet har vært utrolig bra! Vi har hatt et sted mellom 7500 og 10.000 seere i løpet av helga, fra mange steder i Norge og verden, som USA, Canada, Hviterussland, Danmark, Sverige, Storbritannia og Litauen. Her har det ikke bare vært kjernefamilien, men venner, bekjente og fjern slekt som har sett. Veldig gøy!

Foto: Skjermdump fra video

Trenere har ansvaret for å skape innhold for gymnastene, noe de har god erfaring med. Dette er det 43. juleshowet i rekken og står ikke tilbake for noen av de foregående. Gjennomføringen ble en ekstra stor utfordring da Lindesnes kommune stengte ned all fritidsaktivitet i kommunen i to uker rett før vi gikk inn i generalprøver. Gleden var derfor ekstra stor da vi likevel fikk dette til!

Å skape juleshow med 400 gymnaster og overholde alle smittevernprotokoller har vært en akrobatisk øvelse i seg selv. Vi har flyttet showet inn i vår egne haller. Og vi kunne bare ha 20 barn i hallen til enhver tid, alle må desinfiseres og skrives inn og ut i besøksprotokoll. Gymnastene må gå inn en dør og ut en annen, for å ikke skape trengsel. Heldigvis har vi hatt gode rutiner for dette siden vi startet opp aktiviteten i juni.

Erfaring kommer godt med: Det å lage en filmproduksjon på to uker er kjempeutfordrende. Men trenere og gymnaster har lang erfaring med å lage innholdet og tok dette på strak arm. Men det å lage et filmsett ut av en turnhall, og det tekniske med lyssetting, filming og klipping har vært en helt ny utfordring.

Flotte hjelpere

Uten den fantastiske hjelpen vi har fått fra personer som Georg Veggeland med lys, Stians Johnsen og Dag Inge Dahl med filming og klipping, og ikke minst grafisk arbeid fra SKAP folkehøyskole hadde ikke dette gått. Deres hjelp har vært avgjørende for å få dette til.

Foto: Skjermdump fra video

Å lage en film på 1,5 time med over 20 turninnslag, grafikk og annet innhold for å binde det hele sammen er ikke er noe enkel oppgave. Men takket være godt samarbeid og «live klipp» ble filmen ferdigstilt allerede et døgn etter siste innslag ble filmet i hallen.

Dag Inge Dahl satt utenfor hallen i en bil, som tidligere ble brukt av TV 2 nyhetene til å produsere direkte nyhetsinnslag, og klippet alle turninnslagene live. Uten «live klipp» ville vi satt på et vanvittig stort antall filmklipp som måtte sys sammen i ettertid. Det ville tatt ukevis.

Foto: Skjermdump fra video

Mandals Turnforening driver etter mottoet «Samhold, kvalitet og glede». Gjennom året skapes det varige gode minner gjennom fysisk aktivitet, som varer livet ut. Å lage juleshow på slutten av året, i midten av turnåret, er veldig viktig for motivasjonen og den totale opplevelsen av aktiviteten. Det er bare utrolig gøy når barna kan få vist fram det de har lært seg for familie og venner. Og i år ble det helt gratis og åpent for alle, og ikke minst veldig mange som fikk dette med seg. Barna kan se selg selv så mange ganger de vil, for filmene ligger tilgjengelig ennå.

Fakta Mandals Turnforening En av byens eldste og største idrettsforeninger, stiftet i november 1886. Foreningen har en ærverdig historie, og har hatt en sentral plass i Mandals bybilde siden oppstarten. I dag har foreningen ca. 1300 medlemmer og ca. 100 trenere fordelt på 40 ulike partier. Mandals Turnforening jobber under slagordet «Samhold, kvalitet og glede» og har tilbud som passer for alle i alderen 2 til 93 år. Foreningen jobber stadig med å utvide tilbudet og medlemsmassen. Mandals Turnforening er også Lindesnes kommunes største ungdomsbedrift med ca. 50 trenere under 18 år på småbarn og barne- og ungdomspartiene. Disse får tett oppfølging av voksne mentorer med lang erfaring. De får med dette erfaring med ledelse som vil komme dem til gode resten av livet. Mandals Turnforening er en frivillig organisasjon som er basert på at alle voksne jobber dugnad. Det legges ned ca. 7000 dugnadstimer for å drive organisasjonen og anleggene. Mandals Turnforening eier sine anlegg og mottar ingen kommunal støtte.