Ildsjelpris til «Mr. Mandal Badmintonklubb»

Trond Atle Syvertsen er tildelt Sparebankstiftelsen SR-Banks årlige ildsjelpris i Lindesnes for sin innsats gjennom 40 år.

Trond Atle Syvertsen står her med diplomet han onsdag fikk som Årets ildsjel, samt et stipend på 25.000 kroner til Mandal Badmintonklubb. Til venstre står banksjef for SpareBank 1 SR-Bank, Anne Lise Aukland. Foto: Privat

Steinar Hansen Mandal Badmintonklubb

MANDAL: Trond Atle har på dugnad vært med å drive Mandal Badminton de siste 40 årene og har betydd mye positivt for veldig mange i denne byen. Da han denne uka fikk tildelt en velfortjent ildsjelpris, ble følgende sagt til ham:

– Du har stort sett hatt alle rollene som er mulig i klubben (trener, styremedlem, sponsoransvarlig, turneringsansvarlig, regnskapsansvarlig, kioskansvarlig osv.) og disse rollene har fylt store deler av fritida din. Alt har vært på dugnad, en dugnad vi tror har gitt deg stor glede, men også noen utfordringer.

God til å inkludere

– Som trener har du hatt ansvar for tre-fire treninger hver uke, og i tillegg har du vært med å organisere og hjelpe andre trenere i klubben. Som trener og person har du betydd mye for mange mennesker i byen vår. Det har vært ekstremt mange spillere innom i kortere og lengre perioder. Du har åpnet klubben for alle uansett nivå, alder, kultur eller annet. Alle har vært og er velkommen til klubben. Ditt krav er at de skal oppføre seg fint med hverandre.

– Du har produsert flere gode toppspillere i løpet av denne perioden, spillere som hevder seg både lokalt og nasjonalt. Like viktig som å dyrke talent er god inkludering av de spillerne/personene som har manglet et tilbud/aktivitet å gå til. De har du tatt imot med åpne armer og trygge rammer, og latt de spille og kose seg på treningene. Av og til har du ordnet mat som julegrøt/pizza osv. som et tiltak for å bygge de ulike gruppene i klubben sammen. Har sett mange personer som har fått aktivitetsglede etter en periode på dine treninger. Det har ofte vært et springbrett over i andre positive aktiviteter.

– Det er nok blitt en livsstil for deg med klubben, og det er ikke uten grunn begrepet «Mister Mandal Badmintonklubb» brukes om deg.

Her står Trond Atle Syvertsen sammen med Christer Andersen (18), en av tre landslagsspillere som Andersen har trent opp på juniorsiden i Mandal Badmintonklubb de siste årene. Foto: Privat

Mange gratulanter

Juniorlandslagsspiller Christer Andersen (18) var blant mange som gratulerte Trond Atle med ildsjelprisen og skrev blant annet dette på sin Instagramkonto:

– Du ser hver enkelt på trening og vil alle det beste. Både de som kun vil ha det gøy og de som vil gjøre alt for å bli best. Du velger bort din tid for å gjøre andre gode, noe jeg setter ordentlig stor pris på.